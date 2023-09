Ochotnicze Straże Pożarne dostały 10 samochodów od VWFS. Bezpłatnie

O akcjach społecznych piszemy więcej na stronie głównej gazeta.pl. Volkswagen Financial Services z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi współpracuje z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi już od jakiegoś czasu. Działania odbywają się na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. Działania odbywają się w ramach aktywizacji lokalnych społeczności z zakresu pierwszej pomocy oraz prewencji zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Szczytny cel.

10 samochodów na sześć miesięcy. Bezpłatnie

Ochotniczym Strażom Pożarnym zostało przekazanych w sumie dziesięć samochodów. To siedem Volkswagenów Transporterów T6 oraz trzy Volkswagen Caddy.Każdy samochód ma kartę paliwową oraz ubezpieczenie. Co więcej, straże mogą liczyć na pełną obsługę serwisową pojazdów.

Trafiły na służbę do dziesięciu OSP w całym kraju. Na liście są: na 6 miesięcy do 10 wybranych jednostek OSP na terenie całego kraju.Są to: OSP Biesowice, OSP Chojnów, OSP Goręczyno, OSP Janiszewice, OSP Niedrzwica Kościelna, OSP Nowogrodziec, OSP Rymanów, OSP Tymowa, OSP Wielgolas i OSP Wtórek.Grzegorz Szyszko, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP mówi:

Trwające już 3 lata działania z firmą Volkswagen Financial Services oceniamy bardzo pozytywnie. Samochody z charakterystycznym niebieskim logo naszego partnera wspierały strażaków OSP w całej Polsce podczas licznych interwencji jak: zwalczanie skutków pandemii, akcje ratunkowe, zabezpieczanie terenów objętych zagrożeniem powodziowym czy monitorowanie lasów w czasie największych upałów – komentuje.

Darmowe samochody dla OSP. Jak strażacy mogli je zdobyć?

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest aktywizacja w obszarze bezpieczeństwa oraz prewencja zaburzeń psychicznych u najmłodszych – zwycięskie OSP zobowiązały się do przeprowadzenia akcji edukacyjnych w ramach społeczności lokalnych, w których funkcjonują. Na czym mają polegać?

To m.in. szkolenie dla dzieci z zasad udzielania pierwszej pomocy. Pomoże w tym na pewno książeczka edukacyjna pt. „Bączek Ratownik" stworzona przez ratownika medycznego Karola Bączkowskiego. Te wierszowane, ilustrowane opowiadania w przystępny dla najmłodszych sposób tłumaczą, co robić w przypadku skaleczenia, oparzenia i innych zdarzeń. Zaplanowano ponadto warsztaty na temat zapobiegania kryzysom psychicznym u dzieci i młodzieży dla dyrektorów i kadry pedagogicznej. W ich przeprowadzeniu pomogą specjaliści z Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej.

Jestem pełen podziwu dla pracy strażaków ochotników. Ich gotowość do działania, oddanie i bliskość miejsca zdarzenia jest nieoceniona. Przeważnie to oni jako pierwsi pojawiają się na miejscu wypadków drogowych, pożarów czy innym zagrożeń, niosąc pomoc potrzebującym. Wierzę, że nasze samochody użyczone w tegorocznej edycji będą służyć i pomagać tak samo, jak miało to miejsce w poprzednich latach

- komentuje Mikołaj Woźniak, Prezes Volkswagen Financial Services. Nam pozostaje trzymać kciuki za kolejne takie inicjatywy. Działania na rzecz strażaków ochotników prowadzone są przez Volkswagen Financial Services od 2020 roku, życzymy kolejnych lat owocnej współpracy. Wykorzystane zdjęcia pochodzą z serwisu prasowego.