Drogi ekspresowe i autostrady w Polsce. Oddano kolejne 48 km i padła ważna granica

Droga ekspresowa S11 stanie się ważnym szlakiem komunikacyjnym na mapie Polski. Ma połączyć północ kraju z aglomeracją śląską. Wystartuje w Kołobrzegu i będzie przebiegać m.in. przez Koszalin, Piłę, Poznań, Ostrów Wielkopolski czy Lubliniec. Swój bieg zakończy w okolicy Katowic, Gliwic, Bytomia i Piekar Śląskich. S11 dopiero stanie się kluczowa na mapie Polski, bo cały czas jest w budowie. Choć ta budowa ostatnio wykonała ważny krok do przodu.

48 km, 38 wiaduktów i 600 tys. ton masy bitumicznej. Oto fragment wart 1,7 mld zł

Do użytku oddany został 48-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11 między Koszalinem a Bobolicami. Długość tego fragmentu nie brzmi imponująco? Być może i tak. Jest jednak kilka innych faktów, na które warto zwrócić uwagę.

Na 48-kilometrowym odcinku znajduje się 38 wiaduktów i 5 węzłów drogowych. Trasę budowało w sumie 1300 pracowników, a powierzchnia wykonanych nawierzchni to 1 175 884,13 m2. Do wykonania jezdny drogowcy użyli 754 tysięcy ton kruszywa łamanego w ramach podbudowy i 600 tysięcy ton mas bitumicznych.

Koszt inwestycji, włącznie z nadzorem i wykupem gruntów, wynosi ponad 1,7 mld zł. Z tej kwoty aż 856 mln zł będzie pochodzić w ramach dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Na tym ciekawe fakty się jednak nie kończą, bo oddanie 48 km tej trasy oznacza, że aktualnie długość dróg szybkiego ruchu w Polsce przekroczyła pułap 5000 km. Mamy aktualnie dokładnie 5042,5 km autostrad i dróg ekspresowych. Licznik zatrzymuje się, ale tylko chwilowo. Jeszcze w tym roku dopisze się do niego bowiem 70 km kolejnych odcinków, które są planowane do oddania do użytkowania.

Oddanie do użytkowania S11 Koszalin - Zegrze GDDKiA

S11 Koszalin – Bobolice realizowały trzy firmy

Prace na S11 Koszalin – Bobolice były prowadzone od lipca 2021 r. Trasa została podzielona na trzy krótsze fragmenty. Wykonanie każdego z nich w ramach formuły projektuj i buduj, zostało powierzone trzem różnym firmom. Odcinek Koszalin – Zegrze Pomorskie, o długości 16,8 km, zrealizowała firma Budimex. Zegrze Pomorskie – Kłanino, o długości 19,3 km, wybudowała firma Mostostal. Za ostatni fragment, Kłanino – Bobolice, o długości 11,6 km, odpowiedzialne było konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud.

Kiedy S11 będzie trzecią najdłuższą drogą ekspresową w Polsce?

Droga ekspresowa S11 będzie miała łączną długość 550 km. Stanie się tym samym trzecią najdłuższą ekspresówką w Polsce. Wyprzedzi ją S7 z planowaną długością na poziomie 706 km i S8 z planowaną długością na poziomie 642 km. Kiedy konkretnie S11 ustawi się na krajowym podium? Precyzyjną datę ciężko podać. Zwłaszcza że do realizacji pozostało jeszcze przeszło 300 km. GDDKiA już się jednak chwali podpisaniem umowy na realizację kolejnego odcinka S11. Tym razem trasa zostanie uzupełniona między miejscowościami Bobolice a Szczecinek.