Warszawscy drogowcy zakasają rękawy. Rozkopią drogi w trzech dzielnicach

W telegraficznym skrócie prace dotyczą wymiany nawierzchni ulicy Żołnierzy Wyklętych na Bemowie, naprawy fragmentu ulicy Malborskiej na Targówku oraz przebudowy kanalizacji znajdującej w pobliżu skrzyżowania ulicy Solińskiej i Leżajskiej we Włochach. Prace zajmą najbliższych kilka dni. Na co powinni przygotować się kierowcy?

Prace drogowców w Warszawie. Na pierwszy ogień Włochy

W pierwszej kolejności drogowcy zajęli się przebudową kanalizacji na skrzyżowaniu ulic Solińskiej i Leżajskiej we Włochach, gdzie roboty ruszyły już o 8 rano. W związku z tym skrzyżowanie jest zamknięte (możliwy jest jedynie dojazd do posesji). Jedynie na ulicy Solińskiej wprowadzono ruch dwukierunkowy, tak, by kierowcy mogli wyjechać na ulicę 1 Sierpnia.

Nowy asfalt na Bemowie

Dzisiejszej nocy drogowcy wkroczą także na ul. Żołnierzy Wyklętych na Bemowie, gdzie zajmą się wymianą nawierzchni. Prace rozpoczną się dzisiaj (29.09) o godz. 22 i zakończą planowo w poniedziałek ok. godz. 4.00. Do tego czasu trasa będzie nieprzejezdna. Jak przekazał warszawski ratusz - "Nową nawierzchnię zyska fragment od ulicy Zachodzącego Słońca do Piastów Śląskich". Ulica będzie zamknięta już od skrzyżowania ulic Millera i Pirenejskiej. Jadący od strony Powstańców Śląskich skręcą tu w prawo lub lewo z jednego pasa ruchu. Lewoskręt w Pirenejską zostanie wygrodzony. Z drugiej strony samochody nie skręcą w remontowaną drogę z Piastów Śląskich. Objazd poprowadzi ulicami Piastów Śląskich i Powstańców Śląskich.

Nie tylko kierowcy natrafią na utrudnienia. Przejście dla pieszych przez ulicę Żołnierzy Wyklętych przy Piastów Śląskich zostanie zamknięte. Piesi będą kierowani na drugą stronę ulicy. Pozostałe zebry i przejazd rowerowy na ulicy Żołnierzy Wyklętych będą udostępniane w miarę postępu prac. Jak dodaje stołeczny urząd - "Trasami objazdowymi pojadą autobusy linii 122, 171 i 220. Wszystkie ominą plac budowy ulicą Powstańców Śląskich". Dodatkowo, przystanki Piastów Śląskich 03, Wrocławska 03, Rodła 01 i 02 oraz Zachodzącego Słońca 01 i 02 nie będą funkcjonowały w trakcie układania nowej nawierzchni.

To nie koniec. Gdy w poniedziałek (02.10) drogowcy skończą układać asfalt, zajmą się montowaniem nowych progów zwalniających. "Prace będą toczyły się najpierw na jednym, następnie na drugim pasie jezdni. Spowoduje to lokalne zawężenia ulicy. Od 24 października ulica Żołnierzy Wyklętych będzie już wolna od utrudnień" - czytamy na stronie urzędu miasta.

Wąsko na Targówku

Drogowcy zawitają także na Targówek. Tam zajmą się naprawą ok. 75-metrowego fragmentu ulicy Malborskiej, niedaleko nowo wybudowanego ronda. Prace potrwają od dzisiaj (29 września) od godz. 22.00 do 2 października, do godziny 6.00. Do tego czasu ulica będzie zwężona na fragmencie pomiędzy ul. Głębocką a wspomnianym rondem. Ruch będzie odbywał się tylko w kierunku Głębockiej. Jak dodaje urząd - "Autobusy linii 120, 160 i N11 z Białołęki pojadą prosto ulicą św. Wincentego, z pominięciem odcinka trasy na Malborskiej i Kondratowicza. W przeciwnym kierunku trasy autobusów nie zmienią się. W czasie trwania prac drogowych zawieszony zostanie przystanek Knapika 01".