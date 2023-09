27 imigrantów w dostawczaku. Kierowca wpadł przez brak świateł

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

W poniedziałek 25 września w godzinach porannych funkcjonariusze krapkowickiej drogówki (woj. opolskie) odbywali rutynowy nadzór na autostradzie A4. W pewnym momencie zatrzymali kierowcę busa, który poruszał się bez włączonych świateł. Okazało się, że 28-latka czekają o wiele większe problemy, niż wspomniane wyłączone reflektory

Zobacz wideo Marsz migrantów wzdłuż ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej

Syryjczycy na "pace". Było ich aż 27

Gdy policjanci zajrzeli do przestrzeni ładunkowej Volkswagena, ich oczom ukazała się spora grupa cudzoziemców. Po przeliczeniu pasażerów "na gapę" okazało się, że było ich aż 27. Natychmiast wezwali pracowników Straży Granicznej (SG). Ci podczas przeprowadzania kontroli legalności pobytu ustalili, że Syryjczycy przebywają na terenie Polski bez stosownych dokumentów.

Kierujący autem obywatel Ukrainy oraz 27 mężczyzn w wieku od 14 do 38 lat pochodzenia syryjskiego zostali przekazani funkcjonariuszom SG, którzy przeprowadzili dalsze czynności. Odpowiedzą oni za prekroczenie granicy państwa wbrew obowiązującym przepisom. Natomiast kierujący Volkswagenem usłyszał zarzut udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Tym samym za to przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Podobnych przypadków jest mnóstwo. Ostatni w zeszły weekend

Całe szczęście, że nikomu z podróżujących nic się nie stało. To nie pierwszy przypadek tak zuchwałego przerzutu imigrantów między granicami Schengen. Pod koniec ubiegłego tygodnia w stacji benzynowej w Grajewie (woj. podlaskie) patrol drogowy również zatrzymał kierującego busem. W środku znajdowało się jeszcze więcej, bo aż 36 osób, w tym pięcioro dzieci.

Aby pomieścić się w ograniczonej przestrzeni ładunkowej, podróżowali oni na stojąco. Grupa Irakijczyków (jeden Syryjczyk) została przekazana Straży Granicznej, a ci poza przeprowadzeniem stosownych czynności zorganizowali dla nich także świeżą odzież oraz ciepły posiłek. Źródła: KWP Opole, Straż Graniczna - X/Twitter