Ćwiczenia wojskowe Route 604. Brzmią amerykańsko, a mówimy o Wielbarku. Na DW lądują F16

W czasie ewentualnych działań wojennych konieczne jest rozszerzenie liczby potencjalnych lotnisk. Samoloty wojskowe muszą mieć gdzie zatankować czy załadować nową amunicję. Właśnie dlatego w Polsce wyznaczane są drogowe odcinki lotniskowe. To odcinki dróg publicznych, które zostały przystosowane do startów i lądowań samolotów wojskowych. Jak DOL-e sprawdzają się w praktyce? To właśnie postanowiło sprawdzić Wojsko Polskie.

Gdzie odbywają się ćwiczenia Route 604?

W ramach ćwiczeń wojskowych Route 604 X Sztab Generalny Wojska Polskiego ćwiczy procedury lądowania i startu samolotów wojskowych. Na miejsce prób wybrana została droga wojewódzka nr 604 (stąd nazwa manewrów). Mowa o fragmencie w okolicy miejscowości Wielbark, na odcinku między Ruskowem a Przeździękiem Wielkim. Na nim można spotkać lądujące i startujące F16. Maszyny wyglądają majestatycznie. Co widać na filmiku udostępnionym np. na profilu Combat Camera Poland przez sierż. Rafała Samluka w serwisie Facebook. Niestety filmu nie mogę zamieścić w tym materiale (autor posta zablokował dalsze udostępnianie). Musicie zatem dotrzeć do niego sami.

Ćwiczenia Route 604: F16, obsługa naziemna, a nawet naprowadzacze śmigłowców!

Założeniem generalnym ćwiczeń wojskowych Route 604 jest podjęcie prób lądowania i startu samolotu wojskowego na drodze publicznej na wypadek zniszczenia jego bazy macierzystej. Na tym jednak zakres ćwiczeń się nie kończy. Bo bierze w nich udział dużo więcej jednostek. Na miejscu pracuje również personel służby inżynieryjno-lotniczej, wojskowa straż pożarna, logistycy, JTAC, terytorialsi i żandarmeria wojskowa. Pojawili się nawet sokolnicy. Sokoły, jastrzębie i puchacze latające w okolicy mają odstraszać z tymczasowego lotniska dziko żyjące ptaki. W ten sposób dbają o bezpieczeństwo operacji lotniczych.

Ciekawostka. Wiesz czym jest JTAC? To Joint Terminal Attack Controller, czyli żołnierz, który specjalizuje się w komunikacji z pilotami śmigłowców szturmowych. Może je wezwać na miejsce, ale także potrafi je naprowadzić na cel.

Kiedy DK 604 będzie zamknięta w ramach Route 604?

W ramach ćwiczeń wojskowych Route 604 fragment drogi wojewódzkiej 604 musiał zostać zamknięty dla ruchu samochodów. Trasa jest nieprzejezdna dla samochodów między 18 września a 3 października 2023 r. Wyłączony odcinek ma długość 3 km. Wojsko zaplanowało oczywiście objazd. Ten jest realizowany drogą wojewódzką nr 545 Nidzica – Jedwabno i drogą wojewódzką nr 508 Jedwabno – Wielbark.

Drogowe odcinki lotniskowe. W Polsce jest ich 21

Fragment drogi wojewódzkiej nr 604 nie jest jedynym drogowym odcinkiem lotniskowym wyznaczonym w Polsce. Takich szlaków jest aż 21. W sieci znajduje się m.in. fragment drogi wojewódzkiej nr 142 w kierunku Chociwla w pobliżu z węzłem z drogą ekspresową S3 czy fragment autostrady A4 pomiędzy węzłami Tarnów Północ a Dębica Zachód. Jezdnia przed zakwalifikowaniem do kategorii DOL musi spełnić kilka wymogów. Droga musi mieć cztery pasy ruchu (które często nie są oddzielone barierami), zazwyczaj dany fragment jest poprowadzony przez las, a do tego na końcu drogi startowej powinno zostać wyznaczone poszerzenie. To tzw. miejsce postoju samolotów (MPS).