To już dzisiaj! Rusza Kongres Nowej Mobilności 2023

Po czterech dniach od zakończenia Europejskiego Tygodnia Mobilności rozpoczął się kolejny ważny dla sektora e-mobility event - Kongres Nowej Mobilności! Rozpoczynające się w Łodzi wydarzenie to największa w naszej części Europy konferencja, a zarazem targi zeroemisyjnych technologii w transporcie. Na uczestników czekają m.in. wystąpienia pond 300 prelegentów, którzy na łącznie sześciu scenach, w ramach 100 debat, warsztatów i wystąpień omówią najważniejsze wyzwania i trendy związane z rozwojem szeroko pojętej elektromobilności. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo

Inspirujący prelegenci

Udział Kongresie Nowej Mobilności 2023 zapowiedzieli przedstawiciele instytucji unijnych, administracji centralnej i samorządowej, placówek dyplomatycznych, a także eksperci i praktycy rynku.

– W dyskusji na temat przyszłości transportu wezmą udział m.in. szefowie resortów rządowych: Anna Moskwa (Minister Klimatu i Środowiska) i Waldemar Buda (Minister Rozwoju i Technologii), włodarze największych polskich miast, w tym Hanna Zdanowska (Prezydent Miasta Łodzi), Aleksandra Dulkiewicz (Prezydent Miasta Gdańska) oraz Konrad Fijołek (Prezydent Miasta Rzeszowa), jak również Michał Kurtyka, Prezydent COP24 – mówi Aleksander Rajch, Dyrektor ds. relacji zewnętrznych PSPA.

Lista prelegentów obejmuje również liderów biznesu oraz trzeciego sektora. Wśród nich m.in. Lucie Mattera, Secretary General, Charge Up Europe (organizacji branżowej zrzeszającej wiodących operatorów infrastruktury, dysponujących siecią ponad 500 tys. punktów ładowania w całej Europie) i Robert Chryc-Gawrychowski z Northvolt, czołowej firmy europejskiego przemysłu bateryjnego. O doświadczeniach zagranicznych metropolii w budowie ekologicznej mobilności opowie natomiast Karen Vancluysen – Sekretarz Generalna Polis Network – działającej od 1989 r. sieci europejskich miast i regionów (w tym m.in. Barcelony, Berlina, Brukseli, Dublina, Göteborga, Londynu, Mediolanu czy Wiednia) współpracujących w celu opracowania innowacyjnych technologii i polityk w zakresie transportu lokalnego. KNM zaszczyci swoją obecnością także William Todts, Executive Director w Transport & Environment, czyli wiodącej organizacji zeroemisyjnego transportu w Europie, a także przedstawiciele podmiotów unijnych: Maria Tsavachidis, CEO w EIT Urban Mobility oraz Diego Pavia, CEO w EIT InnoEnergy. Lista mówców i uczestników KNM 2023 liczy ponad 300 liderów, ekspertów i praktyków rynku elektromobilności.

Kompleksowy program

Zaplanowany w dniach 26 do 28 września br. program KNM 2023 obejmuje ponad 100 punktów i aktywności (debaty, sesje, panele, warsztaty, wystąpienia) dotyczących wszystkich najważniejszych aspektów i wyzwań związanych z rozwojem zrównoważonego transportu w Polsce i Europie.

– Nie sposób wymienić wszystkich mocnych, merytorycznych punktów programu, który w tym roku robi jeszcze większe wrażenie, ale warto wspomnieć m.in. o okrągłym stole "E-Mobility Road Map 2035" z udziałem interesariuszy kształtujących polski krajobraz gospodarczy. Omówione zostaną strategiczne cele i instrumenty wsparcia, których wdrożenie pozwoli wykorzystać historyczną szansę i uczynić z Polski europejski hub produkcyjny sektora elektromobilności w kontekście zapowiedzianego zakazu rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych w UE. Przejście na samochody elektryczne (wg IEA do 2030 r. globalna flota takich pojazdów może liczyć ok. 200 mln szt.) oraz polityki i regulacje prawne wdrażane w tym celu na całym świecie będą z kolei tematem przewodnim sesji "The ICE Age is Over". Oczywiście na KNM 2023 nie może zabraknąć AFIR, czyli nowego, europejskiego rozporządzenia w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. O tym, jak osiągnąć ambitne cele, kluczowi interesariusze porozmawiają na dedykowanej sesji – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA i zachęca do zapoznania się z programem KNM na stronie internetowej wydarzenia.

Kongres Nowe Mobilności fot. Filip Trusz

Panele "Local and Central Challenges for Heavy Duty and Logistics" (organizowany we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym) oraz "Electric Heavy Duty – Polish Duty" zostaną w całości poświęcone wyzwaniom związanym z elektryfikacją drogowego transportu ciężkiego i branży TSL, która kreuje dziś w Polsce prawie milion miejsc pracy. Natomiast w trakcie wspieranego przez Otomoto panelu "How to Sell BEVs?" eksperci branżowi porozmawiają o instrumentach, dzięki którym można zwiększyć popyt na samochody całkowicie elektryczne w Polsce (w I połowie 2023 r. ich rynkowy udział w segmencie nowych pojazdów osobowych wynosił ok. 3,5%). Uczestnicy sesji "Poland as an e-Mobility Powerhouse" oraz "Establishing Green Manufacturing Sites in Poland" (partnerem jest Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych) zastanowią się wspólnie, jak zwiększyć napływ inwestycji sektora e-mobility i sprawić, żeby polski przemysł motoryzacyjny (odpowiadający dziś za 8% PKB) wzmocnił swoją pozycję wraz z postępującą w kierunku zeroemisyjnym transformacją transportu w UE. Celem dyskusji w ramach sesji "Plugging In: A Roadmap to Urban Charging Infrastructure", organizowanej wspólnie z Unią Metropolii Polskich, będzie ustalenie działań niezbędnych do przyspieszenia rozbudowy infrastruktury ładowania w polskich ośrodkach miejskich

– Zagadnienia związane z rozwojem nowej mobilności na poziomie samorządowym zostaną ponadto omówione na panelach "Greening Urban Mobility" (którego partnerami będą GZM oraz EIT Urban Mobility) a także "Green Cities". Dużo miejsca poświęcimy tematyce elektryfikacji flot przez firmy, które odpowiadają za ponad 80% rejestracji BEV w Polsce (m.in. w ramach organizowanej wspólnie z Volkswagen Financial Services sesji "The Economics of Fleet Electrfication: Step by Step Guide), strefom czystego transportu, instrumentom subsydiów (w tym oczekiwanej przez branżę optymalizacji programu "Mój Elektryk"), ESG, kwestiom ochrony pożarowej EV, wodorowi w transporcie czy też rynkowi bateryjnemu (w tym recyclingowi w tym sektorze – na sesji pod patronatem InnoEnergy oraz EBRD) – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Podczas KNM odbędą się również kolejne posiedzenia komitetów PSPA, po raz pierwszy w historii otwarte dla publiczności. Omówimy na nich skonkretyzowane postulaty zmian prawnych, wypracowane w ramach projektu "Biała Księga Nowej Mobilności".

Innowacyjne EXPO

Obok konferencji na KNM 2023 odbędą się największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi EXPO. 19 tysięcy metrów kwadratowych zostało zapewnionych przez ponad 150 partnerów i wystawców. W rezultacie każdy odwiedzający KNM będzie mógł zobaczyć w jednym miejscu innowacyjne rozwiązania z całego łańcucha wartości sektora e-mobility oraz uczestniczyć w szeregu unikatowych na skalę europejską premier. Na Kongresie Nowej Mobilności po raz pierwszy w Polsce zobaczymy takie samochody jak elektryczny Ford Explorer, wodorowe BMW iX5, e-VAN, nowy Hyundai Kona Electric czy zeroemisyjny ciągnik siodłowy IVECO. To tylko kilka z kilkunastu premier, które będą miały miejsce między 26 a 28 września.

– Nasze EXPO postanowiliśmy podzielić na dwa obszary. Strefa wystawiennicza B2B to profesjonalna ekspozycja stwarzająca okazję do zademonstrowania dostarczanej technologii innym uczestnikom rynku. Na EXPO nie zabraknie również strefy B2C, umożliwiającej integrację z użytkownikami końcowymi oraz poznanie opinii i oczekiwań potencjalnych klientów. W rezultacie na KNM 2023 w tym samym miejscu i czasie spotkają się dostawcy i odbiorcy zeroemisyjnych technologii – mówi Łukasz Witkowski, Dyrektor operacyjny PSPA.

Aplikacja i bilety

Organizatorzy KNM 2023 przygotowali dla uczestników wydarzenia dedykowaną aplikację mobilną "Kongres Nowej Mobilności 2023", dostępną w serwisach App Store i Google Play. Za jej pośrednictwem można w łatwy sposób uzyskać dostęp do biletu wstępu, wszystkich najważniejszych informacji (w tym programu) na temat konferencji czy porozmawiać z innymi uczestnikami wydarzenia poprzez chat.

– To tylko część funkcjonalności naszej aplikacji. Dzięki niej będzie można również zobaczyć listę prelegentów i uczestników KNM, jak też skorzystać z funkcji "Business Matching", czyli możliwości umawiania spotkań biznesowych z wybranymi osobami. Dodatkowo, dzięki aplikacji, każdy uczestnik wydarzenia będzie na bieżąco informowany o premierach, rozpoczynających się panelach, debatach lub warsztatach. To innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko pozwoli odnaleźć się w przestrzeni EXPO Łódź, ale umożliwi również nawiązywanie nowych i zacieśnianie dotychczasowych relacji biznesowych – mówi Maciej Gis, kierownik ds. komunikacji PSPA.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tegorocznej edycji Kongresu Nowej Mobilności 2023 wciąż mogą nabywać bilety. W sprzedaży są wejściówki "Conference & EXPO pass" (dostęp do wszystkich scen konferencyjnych i przestrzeni networkingowych) oraz „EXPO pass" (dostęp do części targowej). Bilety są oferowane w cenach "Final Call": 2450 zł netto – "Conference & EXPO pass" oraz 599 zł netto – "EXPO pass". Bilety można nabyć na stronie Kongresu.