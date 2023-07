Wyprzedzanie za znakiem D-6. Kierowcy nawet nie wiedzą, że tracą prawo jazdy

O karach czekających na kierowców opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Znak drogowy D-6 "przejście dla pieszych" jest jedną z częściej spotykanych tablic przy polskich drogach. I choć odgrywa rolę informacyjną, ta jest niezwykle kluczowa. Zawiadamia bowiem kierującego o tym, że zbliża się do miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. A właściwie to nie tyle zbliża, co praktycznie już przy nim jest. Oznaczenie umieszcza się bowiem w odległości wynoszącej maksymalnie pół metra od pasów namalowanych na jezdni.

Zobacz wideo Sekundy od tragedii! Przejechał przez przejście dla pieszych, gdy przechodziły przez nie dzieci

Gdy kierowca widzi znak D-6, pojazd znajduje się bezpośrednio przed przejściem

Znak D-6 ma potężne znaczenie z uwagi na obowiązki kierującego wobec pieszych. Przepisy, a konkretnie art. 26 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wyraźnie wskazuje, że kierowca musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu i wchodzącemu na nie. Dodatkowo powinien powstrzymać się od wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Z punktu widzenia tego materiału kluczowe są dwa słowa. Wyprzedzanie i bezpośrednio.

Czy widząc znak D-6, kierujący ma pewność, że znajduje się bezpośrednio przed przejściem? Bez wątpienia tak. Tablica jest w końcu ustawiona pół metra od pasów. To oznacza, że w tym miejscu (i za nim) obowiązuje absolutny zakaz wyprzedzania. Zarówno wyprzedzania polegającego na przejechaniu na przeciwległą cześć jezdni przeznaczoną do ruchu w przeciwnym kierunku, jak i wyprzedzania polegającego na szybszej jeździe pasem prawym lub lewym. Pamiętajcie zawsze o tym!

Jest zakaz, musi być zatem także i kara. Tą określa art. 86b par. 1 pkt 3 i par. 3 ustawy Kodeks wykroczeń. Możliwe jest:

otrzymanie mandatu opiewającego na kwotę wynoszącą od 1500 do 5000 zł. Poza tym do konta kierowcy dopisanych zostanie aż 15 punktów karnych.

w sytuacji, w której kierujący wyprzedzając na przejściu dla pieszych, stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszego (bo np. ten akurat wchodził na pasy), poza mandatem straci również prawo jazdy. Na taką możliwość wskazuje art. 86b par. 3 ustawy Kodeks wykroczeń.

Tak wysoka sankcja wynika z dwóch czynników. Pierwszym jest bezpieczeństwo pieszych. To niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, dla których spotkanie z rozpędzonym samochodem zazwyczaj kończy się tragicznie. Drugim jest kwestia widoczności. Wyprzedzając przed przejściem, kierujący nie jest w stanie obserwować sytuacji na pasach. Może zatem po prostu nie zauważyć pieszego i ten nagle pojawi się przed maską jego samochodu.