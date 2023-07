Droga S6 nad morzem. Ważny odcinek ma w końcu zielone światło. 10 km za 344 mln zł

Droga ekspresowa S6 to jedna z tych, które kierowców ciekawią najbardziej interesują kierowców. Znacznie ułatwi przemieszczanie się wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Połączy bowiem Trójmiasto, Lębork, Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg i Szczecin. Docelowo ma mieć ponad 360 km i znacznie poprawić jazdę po województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Usprawni ruch nie tylko lokalnie, wyciągając transport z miejscowości, ale także skróci czas przejazdów turystom. O drogach w Polsce piszemy codziennie na stronie głównej gazeta.pl.

Droga S6. Odcinek Skórowo – Leśnice ma ZRID

To przedostatni odcinek S6 ze Słupska do Bożegopola Wielkiego. Wojewoda właśnie wydał ZRID dla fragmentu Skórowo – Leśnice. Bardzo często w komunikatach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pojawia się ten tajemniczy ZRID. ZRID to Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Jest kluczowy dla każdej budowanej drogi, ponieważ umożliwia rozpoczęcie pracy w terenie.

GDDKiA podaje, że toczy się już postępowanie także dla ostatniego odcinka tej trasy od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik. Droga S6 to jedna z szybciej rosnących dróg ekspresowych w kraju. Pod koniec minionego roku oddano do użytkowania trzy odcinki drogi ekspresowej S6 między Bożepolem Wielkim a Gdynią, o długości ok. 42 km.

Droga S6. Odcinek Skórowo – Leśnice - co już wiemy?

Odcinek drogi ekspresowej S6 Skórowo - Leśnice będzie miał 10 kilometrów. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, a na realizację zadania dostanie 344 milionów złotych. Jak zwykle, drogowcy nie ograniczą się tylko do budowy samej drogi. Powstanie węzeł drogowy Leśnice, Miejsce Obsługi Podróżnych w Darżewie i 25 obiektów inżynierskich (w tym 14 przejść dla zwierząt i 11 wiaduktów). Ponadto zbudowana lub zmodernizowana zostanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, system odwodnienia terenu, w tym: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne.

Droga S6 ma też w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne. Dlatego na trasie powstaną ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt czy przepusty ekologiczne. W ramach inwestycji wykonana zostanie infrastruktura dla obiektów znajdujących się przy drodze ekspresowej, w tym sieci energetyczne, oświetleniowe, wodociągowe i urządzenia oczyszczające ścieki.

Wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Pomorski. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej

- komentuje GDDKiA. Co jeszcze dzieje się drodze S6 w innych zakątkach Polski? W realizacji jest też pozostałe ok. 46 km S6 w woj. zachodniopomorskim, od Koszalina do początku obwodnicy Słupska.