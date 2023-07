Duży SUV marki Lexus w wersjach napędu RX 350h oraz RX 450h+ pojawia się w Polsce w odmianie wyposażenia F SPORT Design, dostępnej w siedmiu kolorach nadwozia. W stylistyce należy się spodziewać m.in. detali lakierowanych na czarno. To m.in. grill, wloty powietrza w zderzaku, 21-calowe felgi aluminiowe. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Bogate wyposażenie podstawowe

F SPORT Design oznacza także wnętrze w jednej z czterech kolorystyk tapicerki wykonanej ze skóry naturalnej z elementami skóry syntetycznej. Standardem jest oświetlenie nastrojowe w 64 barwach, wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawień, a także system multimedialny Lexus Link Pro z 14-calowym wyświetlaczem, asystentem głosowym Lexus Concierge, wbudowaną nawigacją oraz 4-letnim pakietem transmisji danych. Auto wyposażone jest w indukcyjną ładowarkę do smartfonów, elektryczną klapę sterowaną ruchem nogi, a także najnowszy pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 3 z systemem monitorowania martwego pola (BSM), systemem ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) oraz systemem zapobiegającym otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (SEA).

Znajdą się też dostępne opcje

Lexusa RX F SPORT Design można doposażyć w otwierany, dwuczęściowy szklany dach panoramiczny oraz w pakiet Technology, który obejmuje wyświetlacz HUD na przedniej szybie, haptyczne przyciski na kierownicy do obsługi systemu audio, telefonu i wyświetlacza, a także dwa dodatkowe elementy systemu bezpieczeństwa – asystenta wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu (LCA) oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA).

Nowy Lexus RX - cena w Polsce

Lexus RX 350h w nowej wersji wyposażenia F SPORT Design z okazji wprowadzenia do Polski kosztuje w promocji od 330 300 zł (zamiast 389 900 zł, co oznacza korzyść 59 600 zł względem ceny podstawowej). Lexus RX 450h+ F SPORT Design to wydatek minimum 449 900 zł. Pełny cennik wszystkich wersji Lexusa LX przedstawia zamieszczona tabela. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.

Lexus RX 2023 - cena w Polsce Fot. Lexus