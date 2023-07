Nowa appka kierowców. MOL idzie jak burza. "100 tys. użytkowników w 5 dni"

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

MOL coraz śmielej poczyna sobie na polskim rynku, a my obserwujemy kolejne punkty na ulicach polskich miast. W dobie wprowadzania przez konkurencję obniżek na paliwa, węgierska marka również postawiła na akcję promocyjną. Klienci masowo przystępują do programu MOL Move. Węgrzy podali, że to najlepszy wynik ze wszystkich krajów, w których działają.

Zobacz wideo Co wpływa na ceny paliw? Czy jest szansa na obniżki? Pytamy Urszulę Cieślak

Przypomnijmy, że 19 lipca MOL ogłosił obniżkę cen paliw w swoich punktach. W ramach akcji kierowcy mogą czterokrotnie zatankować dowolne paliwa EVO (standardowe) lub gaz do 100 litrów za 35 zł/l i raz EVO Plus (premium) za 45 zł/l. Wystarczy zainstalować aplikację w swoim telefonie, a następnie zapisać się do nowego programu. Promocja trwa do końca sierpnia tego roku.

Zainteresowanie przekroczyło wszelkie oczekiwania. Polacy wprost oszaleli.

Jednocześnie użytkownicy programu Move mogą liczyć na szereg korzyści. Są one oznaczone poziomami i wraz z przekraczaniem każdego kolejnego czekają na nich liczne benefity, tj. stałe zniżki na paliwa, gorące napoje czy darmowe skorzystanie z myjni samochodowej. Tuż po po rejestracji zyskujemy 5 groszy oszczędności na paliwach z grupy EVO Premium na stałe. Jesteśmy ciekawi, czy klienci kierują się wyłącznie chęcią oszczędności podczas wakacji.

Klemencice, 8 lutego 2023 roku. Pierwsza w Polsce stacja paliw sieci MOL przy drodze ekspresowej S7. Fot. Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl

"Z MOL Move korzysta kilka milionów użytkowników w Europie. Obserwujemy, że klienci po zarejestrowaniu się w aplikacji, korzystają nawet kilkakrotnie częściej z oferty naszych stacji. Z przyjemnością ogłaszam wprowadzenie MOL Move w Polsce i jestem przekonany, że klienci tutaj również docenią liczne zalety nowego programu lojalnościowego – przekazał Richard Austen, Prezes Zarządu MOL Polska 19 lipca, podczas startu programu

Wielka ofensywa. Do końca roku 100 stacji w Polsce

W listopadzie 2022 r. MOL Polska podpisał umowę dotyczącą przejęcia 410 stacji Lotosu. To następstwo fuzji z Orlenem. Koncern przekazał wówczas, że do końca okresu letniego pod marką MOL będzie działało 100 stacji w całej Polsce.

Klemencice, 8 lutego 2023 r. Pierwsza w Polsce stacja paliw sieci MOL przy drodze ekspresowej S7 Fot. Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl

Grupa MOL to węgierski koncern działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym. Grupa działa w ponad 30 krajach i zatrudnia łącznie 25 tys. osób. Polscy kierowcy kojarzą logo marki przede wszystkim z jego obecnością w Czechach, Słowacji, Chorwacji i przede wszystkim na Węgrzech