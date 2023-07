Droga S61. Nowe 23 km koło Ełku to "ostatni z trzech fragmentów Via Baltica"

Światła reflektorów kradnie zwykle Via Carpatia, ale jak na drożdżach rośnie również Via Baltica. GDDKiA właśnie poinformowała, że już w sierpniu kierowcy pojadą 23-kilometrowym odcinkiem S61. To ostatni z trzech fragmentów Via Baltica w woj. warmińsko-mazurskim.

3 fot. GDDKiA/zrzut ekranu z Map Google Otwórz galerię Na Gazeta.pl