Mieszkańcy Olesna mają powody do zadowolenia. GDDKiA oddała do użytku odcinek S11

GDDKiA oddała do użytku 25-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11. Jego początek jest zlokalizowany na drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kolonii Ciarka, w ramach tymczasowego ronda umożliwiającego wjazd na ekspresówkę. Koniec trasy to odcinek na granicy woj. opolskiego i śląskiego, w pobliżu miejscowości Łomnica. Więcej informacji o drogowych inwestycjach znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo

S11 połączy Środkowe Pomorze z południem Polski

"Obwodnica Olesna to pierwszy w województwie opolskim fragment drogi ekspresowej S11, czyli trasy, która połączy docelowo Środkowe Pomorze z południem Polski. [...] Dla kierowców nowa obwodnica oznacza większy komfort podróżowania. Nowa, bezpieczna i wygodna droga ekspresowa zwiększy też potencjał gospodarczy regionu' - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Na 25-kilometrowej trasie o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach powstały 24 obiekty mostowe, w tym dwa wiadukty nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry - Kluczbork, o długości całkowitej około 135 oraz 126 m, a także węzeł Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami. Wzdłuż całego odcinka nowej trasy zamontowano ekrany akustyczne o długości 885 m i przeciwolśnieniowe o długości 1968 m. Co więcej, w ciągu trasy głównej wybudowano dodatkowe jezdnie do obsługi przyległych terenów. Obwodnica Olesna jako droga ekspresowa zawiera także elementy usprawniające działania służb w trakcie zdarzeń - wyposażona jest w 15 wjazdów awaryjnych na trasę główną oraz siedem przejazdów awaryjnych w pasie rozdziału, które służą do poruszania się pomiędzy jezdniami.

Najwyższa droga w Europie nie znajduje się w Alpach. Gdzie jej szukać?

Nowa trasa zapewnia komfort dla ruchu tranzytowego, tworząc połączenie drogowe dla woj. wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Droga umożliwia również skomunikowanie z obszarami inwestycyjnymi, wpływając na aktywizację gospodarczą terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie S11 oraz w woj. opolskim. Finalnie droga ekspresowa S11 skomunikuje w sumie cztery województwa — do 2030 roku cała trasa S11 połączy Aglomerację Śląską poprzez woj. opolskie i wielkopolskie z Pomorzem Środkowym. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć około 550 km.