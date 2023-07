Pościg za 15-latkiem zakończony w zbożu. Motorower pożyczył od ojca, a tablicę rejestracyjną przerobił taśmą izolacyjną

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 22 lipca. Podczas wieczornego patrolu policjanci z komisariatu w Ożarowie natknęli się na drodze krajowej nr 74 na chłopca, który prowadził motorower. Gdy jednak młody zmotoryzowany dostrzegł radiowóz, nagle zmienił kierunek jazdy i przyśpieszył. Wystarczyło to, by wzbudzić podejrzenia stróżów prawa, którzy postanowili czym prędzej zatrzymać chłopca. Więcej podobnych informacji dotyczących działań polskiej policji znajdziesz także na stronie Gazeta.pl

Pościg za 15-latkiem zakończony w zbożu

Jak przekazała w oficjalnym komunikacie oficer prasowa opatowskiej policji aspirant Katarzyna Czesna-Wójcik: "Policjanci natychmiast podali sygnały świetlne i dźwiękowe wzywające do zatrzymania się, które zostały przez motorowerzystę zignorowane. Kierujący kontynuował jazdę, a po przejechaniu około 1 kilometra skręcił w pole ze zbożem". Funkcjonariusze jednak nie dali za wygraną i kontynuowali pościg już pieszo.

Schwytanie uciekiniera nie okazało się jednak czasochłonne i już po chwili udało się ująć chłopaka. Jak dodaje aspirant Czesna-Wójcik: "Kierującym okazał się 15-letni mieszkaniec gminy Ożarów. Podczas czynności wyszło na jaw, że młody człowiek, aby utrudnić identyfikację właściciela pojazdu, przerobił wyróżniki tablicy rejestracyjnej przy użyciu czarnej taśmy izolacyjnej".

Policjanci szybko odkryli ten fortel i ustalili, że motorower należy do ojca 15-latka. Jak się okazało, wziął go bez wiedzy i zgody rodzica. Co więcej, młody człowiek nie miał stosownych uprawnień do kierowania motorowerem. Niestety, za swój wybryk chłopak będzie musiał wziąć odpowiedzialność. Zakończona w zbożu motorowerowa eskapada będzie miała swój finał w Sądzie Rodzinnym.

Jakie prawo jazdy potrzebne jest, by kierować motorowerem?

Jak wynika z przepisów, mianem motoroweru nazywamy pojazd dwukołowy lub trójkołowy, w którym pojemność skokowa silnika spalinowego nie przekracza 50 cm3, a w przypadku silnika elektrycznego 4 kW. Do jego kierowania potrzebne jest prawo jazdy kategorii AM, które zastąpiło wydawaną wcześniej kartę motorowerową. Różnica polega na tym, że osoba, która stara się o takie uprawnienie, musi mieć skończone 14 lat, a nie tak jak było to przypadku karty, 13. Pojazdy kategorii AM mogą prowadzić także kierowcy, którzy mają prawo jazdy kat. B.