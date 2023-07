Po otwarciu drzwi pomarańczowy aż się wylewa. Pickup po tuningu Ślązaków

Ślązacy z Czechowic-Dziedzic, specjalizujący się w projektowaniu, produkcji oraz montażu własnych pakietów stylizacyjnych do samochodów, a także w całkowitych metamorfozach wnętrz pojazdów, przygotowali nową edycję pakietu dedykowanego półciężarówkom. Robiący wrażenie zestaw o nazwie CRX T-Rex Pickup Design trafił do Rangera Raptora. Efekt końcowy uderza szczególnie, kiedy zajrzy się do kabiny - zawrót głowy gwarantowany. Więcej o przeróbkach samochodów piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Pakiet T-Rex Pickup Design

Zewnętrzna modyfikacja przygotowana dla pickupa, stanowi kompleksowy zestaw akcesoriów. Na pakiet zmian wizualnych składają się m.in. na elementy lakierowane specjalną, chropowatą powłoką o nazwie Line-X w kolorze czarnym. Według zapewnień firmy tuningowej, gwarantuje ona ochronę elementów w trudnych warunkach przełajowych. Do tak lakierowanych elementów należą: fragmenty zderzaków, nadkola, progi boczne, osłona chłodnicy, obudowy lusterek, obudowa lampy dachowej, wlot powietrza na masce, orurowanie skrzyni ładunkowej.

Mazda, jakiej nie znacie. Przejedziesz nią przez rzekę i skoczysz w terenie

Nowa jest dodatkowo stylizacja graficzna przednich i tylnych reflektorów oraz okleina karoserii. Całość uzupełniają lakierowane na kolor pomarańczowy zaciski hamulcowe, które prześwitują przez autorskie 18-calowe felgi Pickup Design.

Ford Ranger Raptor 2023 CRX T-Rex Fot. Carlex Design

Odważne pomarańczowe wnętrze

Kolor pomarańczowy ma swoją kontynuację w kabinie terenówki, którą wykończono z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Skórzana tapicerka z charakterystycznym wzorem off-road trafiła na zmodyfikowane siedzenia. Do tego w otoczeniu nie brakuje elementów z Alcantary, aby dodać wnętrzu luksusowego charakteru.

Do modyfikacji wewnętrznej należą m.in.: tapicerka z naturalnej skóry, deska rozdzielcza wykończona skórą, skórzane podłokietniki, nowe obicie kierownicy i gałka zmiany biegów, podsufitka w całości wykonana z Alcantary, polakierowane na czarny kolor obudowy kanałów wentylacyjnych, a także unikalne elementy dekoracyjne z sygnaturą modelu.

Cena wynosi około 450 tys. zł netto

Ile kosztuje taki samochód przygotowany przez Carlex Design? Firma informuje, że Ford Ranger Raptor 2023 T-Rex, po przeprowadzeniu prezentowanych modyfikacji (z pełnym tuningiem zewnętrznym i wnętrza) dostępny jest w cenie 99 900,00 euro netto, co po przeliczeniu na polską walutę daje około 450 tys. zł netto. W materiale wykorzystano zdjęcia firmy, która przeprowadziła modyfikację auta.