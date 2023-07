Niezwykłe polskie Porsche. To 911 Dakar powstało w hołdzie Sobiesławowi Zasadzie

Porsche Polska pokazało wyjątkowy, indywidualnie skonfigurowany model Porsche 911 Dakar, który swoją specyfikacją nawiązuje do kultowego rajdu sprzed 55 lat. Fabryczna załoga Porsche w składzie z Sobiesławem Zasadą jako kierowcą i Markiem Wachowskim w roli pilota brała udział w morderczym maratonie London-Sydney, w którym wygrała etap po bezdrożach Australii. Polacy cały rajd liczący ponad 16 tys. km, ukończyli na wysokim, czwartym miejscu za kierownicą 911 pierwszej generacji. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Porsche 911 Dakar RED58 Special

Do tych pięknych kart historii nawiązuje teraz auto stworzone przez Porsche Polska we współpracy z fabryką w Stuttgarcie-Zuffenhausen. Wyżej zawieszone i obudowane osłonami 911 Dakar, legitymujące się właściwościami przełajowymi oraz wysokimi osiągami, skonfigurowano w ramach fabrycznego programu Sonderwunsch (co po przetłumaczeniu z języka niemieckiego oznacza "życzenie specjalne"). To niepowtarzalne auto otrzymało m.in. charakterystyczny czerwono-pomarańczowy kolor Blood Orange. Numer startowy 58 na drzwiach oraz napis "Poland" nad grillem tylnej pokrywy nie są naklejane, ale powstały w procesie ręcznego malowania.

Unikalne elementy wyposażenia

Co ciekawego jeszcze znajdziemy w wyposażeniu? Projektory LED w drzwiach z indywidualną grafiką przedstawiają logo maratonu Londyn-Sydney. O rajdowej przeszłości przypominają ucha holownicze w kolorze żółtym, klatka bezpieczeństwa oraz w pełni kubełkowe, sportowe fotele z pepitą. Na zagłówkach pojawił się specjalny haft z numerem 58. Do dawnych czasów nawiązują też lakierowane oznaczenia modelu i marki w kolorze złotym, a także reflektory przednie z całkowicie chromowanym wykończeniem. Felgi i klamki drzwi lakierowane są na kolor Brilliant Silver.

Wisienką na torcie jest spersonalizowana, chromowana plakietka RED58 na słupkach B z autografem Sobiesława Zasady. Podpis legendarnego polskiego rajdowca jest też wytłoczony na pokrywie podłokietnika w konsoli środkowej. W sumie Porsche 911 Dakar RED58 Special ma ponad 50 indywidualnych opcji – w tym personalizowane dywaniki podłogowe z indywidualną grafiką na skórzanej wstawce – London-Sydney Marathon, krzyżowe przeszycia czarnej, skórzanej tapicerki, a nawet zatyczki wentyli w oponach z numerem 58.

Bagażnik dachowy i specjalny zegarek

Porsche 911 Dakar RED58 Special został również bogato wyposażony w akcesoria z gamy Porsche Tequipment. Począwszy od chlapaczy z wytłoczeniem 911 Dakar, poprzez kanister na paliwo i kanister na wodę pitną, składaną łopatę po podkładki trakcyjne. Akcesoria można umieścić na specjalnie przeznaczonym do tego koszu dachowym, który wyposażony jest w dodatkowe oświetlenie. Wszystkie te elementy mają ułatwić podróż poza utartymi szlakami.

Dodatkowo do samochodu inspirowanego występem Sobiesława Zasady i Marka Wachowskiego w maratonie Londyn-Sydney stworzony został wyjątkowy zegarek Porsche Design Chronograph 911 Dakar, limitowany do jednej sztuki o oznaczeniu 058. Cała seria chronografów dla modelu 911 Dakar wyposażona jest w pierwszą na świecie kopertę chronografu zrobioną z węglika tytanu. Limitowana seria obejmująca 2500 zegarków jest zarezerwowana wyłącznie dla właścicieli Porsche 911 Dakar i Porsche 911 Dakar Rallye Design (dokładnie 2500 egzemplarzy modelu 911 Dakar zbuduje Porsche).

"Kronika Porsche. Polskie historie"

Równocześnie z premierą Porsche 911 Dakar RED58 Special zaprezentowana została publikacja "Kronika Porsche. Polskie historie", która przez pryzmat polskich wątków w historii marki ze Stuttgart-Zuffenhausen pokazuje, jak rodziły się wielkie sukcesy na bezdrożach Ameryki Południowej, Afryki czy Australii. Książka w twardej oprawie wydana jest na wysokiej jakości kredowym papierze i zawiera 255 czarno-białych oraz kolorowych zdjęć, z których wiele zostało opublikowane po raz pierwszy. Na niemal 200 stronach znajdują się również ponad 80 dokumentów prezentujących zarówno komunikację wewnętrzną w firmie Porsche, jak i korespondencję z zawodnikami oraz świadomi i lokalnymi władzami sportów motorowych, w tym z kraju nad Wisłą. Postacią wiodącą powyższego wydania jest Sobiesław Zasada, którego chęci, upór i odwaga pozwoliły odnieść Porsche pionierskie sukcesy w rajdach samochodowych. Książka zawiera jednak dziesiątki śladów związków z marką Porsche innych polskich legend świata sportu samochodowego jak Włodzimierz Markowski, Adam Smorawiński czy Marek Wachowski. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.