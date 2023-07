Droga S19 czeka na kolejny ZRID. Nowy odcinek Kock - Lubartów to 16 km

O drogach w Polsce piszemy regularnie na stronie głównej gazeta.pl. Bardzo często w komunikatach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pojawia się tajemniczy ZRID. ZRID to Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Jest kluczowy dla każdej budowanej drogi, ponieważ umożliwia rozpoczęcie pracy w terenie. Wniosek o takie zezwolenie złożono właśnie dla odcinka S19 Kock - Lubartów. To znaczy, że znamy już sporo szczegółów planowanej trasy.

S19 Kock - Lubartów. Co już wiadomo?

GDDKiA podaje, że nowy odcinek ma mieć prawie 16 km, a dokładnie 15,8 km. Będzie przebiegał między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ, drogę ekspresową w ok. 70 proc. nowym śladem, głównie terenami rolnymi. Na początkowym fragmencie (ok. 3 km) pobiegnie istniejącym korytarzem DK19. Trasa od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej DK19.

Oprócz samej drogi powstaną oczywiście inne elementy infrastruktury - drogi obsługujące przyległe tereny, wiadukty, kładki, przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt, ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi. Na tym odcinku S19 powstanie nowy węzeł Firlej na wysokości jeziora Kunów, a także dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - Mieczysławka oraz Wola Lisowska.

S19 na nowych terenach. Co z mieszkańcami?

Dostanie ZRID określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. GDDKiA wyjaśnia, jak ma ono przebiegać:

Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził Wojewoda Lubelski. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Na jej podstawie GDDKiA wypłaci odszkodowanie za przejęte nieruchomości.

Droga S19 to kluczowa inwestycja drogowa we wschodniej Polsce. To część wielkiego europejskiego szlaku Via Carpatia, który docelowo połączy Grecję z Litwą. Duży odcinek przebiega przez Polskę właśnie planowaną (po części już gotową) 570-kilometrową S19. To bardzo ważna droga nie tylko w skali europejskiej, ale też naszej lokalnej. W samym województwie lubelskim ma mieć około 190 km.

Kierowcy korzystają już z sześciu odcinków S19 w kierunku Rzeszowa od węzła Lublin Węglin do granicy woj. podkarpackiego oraz z północnej części obwodnicy Lublina. W realizacji jest sześć odcinków tej trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lublin Rudnik o łącznej długości ok. 100 km.