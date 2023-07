Polskie drogi są piękne. Nawet te w budowie. Oto czym chwalą się drogowcy

Narzekasz na główne drogi w Polsce? Sprawdź zatem jak wyglądają kluczowe odcinki tras za granicą. Bywa, że znajdują się w zaskakująco kiepskim stanie. Nie raz przekonałem się o tym podczas wielu jazd testowych nowymi modelami samochodów. Zaniedbane fragmenty autostrad czy dróg ekspresowych znalazłem m.in. w Czechach, Belgii, Francji czy w Niemczech i we Włoszech. Wówczas łatwiej było o uznanie dla nowych polskich tras. Nie dziwi zatem, że GDDKiA wykorzystała okazję w postaci dobrej pogody, by wykonać serię zdjęć wybranych polskich dróg.

Czy drogowcy mają się czym chwalić? Bez wątpienia! Wykorzystano bowiem zdjęcia lotnicze. A to oznacza ujęcia, których nie zobaczymy przez szyby samochodu. Znamienne, że podczas sesji nie skupiono się tylko na jednym regionie. Sfotografowano różne miejsca w kraju.

S14 Łódź Lublinek - Róża, wiadukt Błędnik Krzysztof Nalewajko

S17 Kołbiel - Garwolin, górne przejście dla zwierząt w okolicy Puznówki Krzysztof Nalewajko

A2 granica woj. - Grodzisk Mazowiecki, węzeł Wiskitki Krzysztof Nalewajko

A2 granica woj. - Grodzisk Mazowiecki, okolice Izdebna Nowego Krzysztof Nalewajko

A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ i Stryków, wymiana nawierzchni Krzysztof Nalewajko

S17 Garwolin - Gończyce, węzeł Gończyce Krzysztof Nalewajko

A2 Lubelska - Mińsk Mazowiecki, okolice Halinowa Krzysztof Nalewajko

S14 Łódź Lublinek - Aleksandrów Łodzki, węzeł Aleksandrów Łódzki Krzysztof Nalewajko













Przy okazji prezentacji zdjęć drogowcy pochwalili się najnowszymi danymi. Okazuje się, że w połowie 2023 r. sieć dróg szybkiego ruchu wydłużyła się do 4916,2 km (z czego 1799,7 km to autostrady, a 3116,5 km to drogi ekspresowe). Dziesięć lat temu kluczowych tras było znacznie mniej. W 2013 r. sieć dróg szybkiego ruchu liczyła w Polsce 2759 km. Wówczas więcej było autostrad (1491 km) niż dróg ekspresowych (1268 km).

S19 Rzeszów Południe GDDKiA

S3 Kamienna Góra - granica państwa GDDKiA

S3 Świnoujście - Dargobądz GDDKiA

S1 Oświęcim - Dankowice GDDKiA

W najbliższych miesiącach statystyki jeszcze się zmienią. Obecnie w realizacji jest już ponad 100 inwestycji. Większość (93) to projekty z rządowego programu budowy dróg do roku 2030 (1261,2 km). Pozostałe to zadania w ramach programu budowy 100 obwodnic (16 projektów na trasy o łącznej długości 127,2 km). Poszczególne zadania realizowane są w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.