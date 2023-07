29-latek z BMW boleśnie przekonał się, co grozi za recydywę. Pędził 113 km/h w zabudowanym

Policjanci z puławskiej drogówki zauważyli w miejscowości Rzeczyca Kolonia jadące z nadmierną prędkością BMW. Jak przekazała oficer prasowa komisarz Ewa Rejn - Kozak: "Jego kierowca w obszarze zabudowanym jechał zdecydowanie szybciej, niż zezwalają na to przepisy. Pomiar prędkości wykazał, że jechał z prędkością 113 km/h". Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

29-latek złamał ograniczenie, bo nie spodziewał się policji

Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali BMW do kontroli. Jak się okazało, za kierownic siedział 29-letni mieszkaniec Warszawy. Jak dodaje oficer prasowa: "Mężczyzna próbował się wytłumaczyć tym, że nie spodziewał się kontroli prędkości w tym miejscu. Najwyraźniej 29-latek nie wziął sobie do serca przekazów Policji, że wszędzie dbamy o bezpieczeństwo, nie tylko na dużych i bardzo ruchliwych trasach".

Wkrótce okazało się, że kierowca był już karany za przekroczenie prędkości i to już po wejściu w życie nowego taryfikatora. "Z tego powodu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, funkcjonariusze nałożyli na niego mandat w ramach recydywy. Oznacza to, że grzywna za przekroczenie prędkości wyniosła dwa razy więcej niż ta, która przypisana jest do tego wykroczenia – w tym przypadku było to 4000 złotych" - dodała komisarz Rejn - Kozak.

Funkcjonariusze zatrzymali także 29-latkowi prawo jazdy na trzy miesiące

Przypominany, że od 17 września 2022 roku kierujący muszą liczyć się ze znacznie wyższą grzywną w przypadku popełnienia wykroczenia w warunkach recydywy. Dotyczy ona m.in. poważnego przekroczenia prędkości nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu, czy też złamania zakazu wyprzedzania. Popełnienie tych wykroczeń dwukrotnie w przeciągu dwóch lat będzie skutkowało podwójną kwotą mandatu. Nowy taryfikator zakłada, że podwójna wysokość mandatu będzie dotyczyć między innymi przekroczenia prędkości o:

31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych; recydywa: 1600 złotych;

41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych; recydywa: 2000 złotych;

51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;

61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych; recydywa: 4000 złotych;

71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych; recydywa: 5000 złotych.