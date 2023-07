Bezterminowe prawa jazdy do wymiany - co musisz wiedzieć i do kiedy masz czas

Od 19 stycznia 2013 r. każde prawo jazdy posiada datę ważności. Mowa tutaj o dacie ważności badań lekarskich, które są jedną z podstaw do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami. Dokumenty wydawane są na 5, 10 lub 15 lat, zależnie od stanu zdrowia kierowcy. Ich ważność liczona jest od momentu uzyskania odpowiednich badań. Data ważności widnieje w rubryce 11. umieszczonej na tylnej stronie prawa jazdy. Przed 2013 rokiem, jeżeli lekarz nie wykrył problemów zdrowotnych u kandydata na kierowcę, prawo jazdy było wydawane bezterminowo. W takim dokumencie zamiast daty widnieje pozioma kreska. Kierowcy będą jednak zmuszeni do ich wymiany. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Yanosik i Mapy Google pokazują, o ile oszukuje cię twój samochód. Przydatna funkcja

Do kiedy należy wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Nowelizacja ustawy ze stycznia 2013 roku wymusiła na posiadaczach bezterminowego prawa jazdy obowiązek ich wymiany. Na szczęście proces wymiany rozpocznie się od 19 stycznia 2028 roku i potrwa do 19 stycznia 2033 roku. W myśl przepisów, po tym okresie wszystkie dokumenty prawa jazdy w Polsce będą miały termin ważności. Trzeba podkreślić, że termin ważności dokumentu nie jest równoznaczny z ważnością posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdów. Dlatego też osoby, które uzyskały bezterminowe prawo jazdy, nie będą musiały przechodzić ponownych badań lekarskich.

Niestety, kierowcy będą musieli zapłacić za nowe prawo jazdy (100 zł + opłata ewidencyjna 50 gr). Do poprawnego złożenia wniosku o jego wydanie trzeba skompletować następujące dokumenty:

formularz wniosku (do pobrania ze strony obywatel.gov.pl),

potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dokumentu (100 zł + opłata ewidencyjna 50 gr)

aktualne zdjęcie — wyraźną, kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm,

dowód osobisty lub paszport, cudzoziemcy — paszport lub kartę pobytu,

orzeczenie lekarskie (w przypadku bezterminowych praw jazdy nie jest wymagane),

oryginał prawa jazdy do wglądu (urzędnik zrobi kserokopię).

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy to nie jedyna sytuacja, gdy trzeba wymienić dokument. Wniosek o nowe prawo jazdy należy złożyć również w sytuacji, gdy upłynął termin ważności dokumentu, upłynął termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy lub gdy dokument zgubiliśmy czy też zniszczyliśmy.