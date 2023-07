Jaka marka ma najnowszą, a która najstarszą gamę modeli? W środku czeka was szok

Amerykański portal motoryzacyjny Motor1.com przeanalizował ofertę 71 samochodowych marek z całego świata. W swoim badaniu uwzględnił też gamę ośmiu największych samochodowych marek z Chin. To dosyć ważne, bo właśnie one mają najmłodsze gamy. Niestety na liście nie było żadnej marki z Polski, ale może następną edycję takiej analizy wygra Izera. W końcu polskie samochody elektryczne mają zacząć zjeżdżać z linii produkcyjnej w Jaworznie jeszcze w 2024 roku.

REKLAMA

Więcej informacji na temat nowych samochodów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Najstarszą gamę modeli na świecie ma Łada, a najnowszą chiński Zeekr

Wróćmy na ziemię. Najstarszą gamę modelową ze wszystkich zbadanych marek ma rosyjska Łada, a najnowszą na razie chiński Zeekr, należący do grupy Geely. Średni wiek modeli Zeekr to zaledwie 1,2 roku. Nawiasem mówiąc, Zeekr projektuje auta elektryczne na platformie SEA, tej samej, którą na licencji ma wykorzystać ElectroMobility Poland, producent Izery.

Krańcowe miejsca nie są wielkim zaskoczeniem, ale w środku rankingu jest ich sporo. Zeekr to marka, stworzona przez Geely Automobile Holdings w 2021 roku po to, żeby konkurować z Teslą, Nio oraz innymi nowoczesnymi producentami elektryków. Tak samo jak one, pierwszy model Zeekr 001 jest skierowany do nowoczesnych odbiorców, nieobawiających się zaawansowanych technologii i eksperymentów. W 2022 roku Zeekr 001 znalazł w Chinach prawie 72 tys. nabywców w Chinach, a przy okazji firma wybudowała ponad 660 stacji ładowania w 110 miastach.

A co jeśli chodzi o markę z najstarszą gamą modelową świata? No cóż, to Łada, której ostatnie miejsce w rankingu chyba nikogo nie zdziwi. Dzieje niektórych modeli Łady są tak zawiłe, że trudno ocenić ich wiek, ale Motor1 mimo wszystko spróbował to zrobić. Po zerwaniu współpracy przez koncern Renault (to efekt wojny rozpoczętej przez Rosję w Ukrainie), średni wiek modeli Łady to 21,6 roku. Średnią zawyża przede wszystkim legendarna Łada Niva produkowana od 1977 roku.

Wysoki wiek modeli marek koncernu Stellantis oraz Tesli jest zaskoczeniem

To może być szokująca wiadomość dla wielu osób, ale trzy kolejne marki z najstarszą gamą modeli należą do koncernu Stellantis. To Chrysler (13,5 roku), Lancia (12,4 roku) i Dodge (11 lat). Wyżej od nich jest hinduska Mahindra (8,4 roku), a za nią Mini (8,2 roku). Potem kolejne zaskoczenie: marką z siódmą najstarszą gamą modeli na świecie jest Tesla! To prawda, że amerykańska firma nie kwapi się do gruntownej modernizacji swojej oferty, tylko obiecuje wprowadzanie kolejnych modeli. Średni wiek modeli firmy Elona Muska to 7,9 roku. Niechlubną dziesiątkę zamykają: Jaguar (7,9 roku), Mitsubishi (7,3 roku) i Nissan (7,3 roku).

Z kolei wśród firm z najnowszymi modelami samochodów jest sporo chińskich producentów. Drugie miejsce zajęło Nio z wiekiem 1,4 roku, za nim są: Polestar (1,8 roku), Cupra (2,2 roku) i Lotus (2,4 roku). Druga piątka prezentuje się następująco: Haval (2,6 roku), Xpeng (2,6 roku), Ram (2,8 roku), Acura (3 lata) i Hyundai (3,1 roku), który zamyka pierwszą dziesiątkę "najmłodszych" marek. Co ciekawe, Hyundai ma swojej globalnej ofercie aż 32 modele, bodaj najwięcej ze wszystkich firm ujętych w rankingu.

Przy okazji warto się zastanowić, czy sędziwa gama modelowa koniecznie musi być wadą marki. Z jednej strony to na pewno prawda, bo kto nie idzie do przodu, ten stoi w miejscu. Najlepszym przykładem niesamowicie sprawnej modernizacji szerokiej oferty jest koreański Hyundai. Z drugiej, jeśli sprawdzona konstrukcja sprzedaje się dobrze, dlaczego z niej rezygnować? Tak jest na przykład w przypadku Tesli i samochodów terenowych, ale wyniki sprzedaży niektórych firm z rankingu wskazują na to, że już dawno powinny zmodernizować swoją gamę. Średni wiek modelu ze wszystkich wziętych pod uwagę w zestawieniu wynosi pięć lat.

Autorzy rankingu wykorzystali dane zebrane przez firmę JATO Dynamics. Uwzględnili w nim dane na temat globalnej oferty samochodów osobowych i pikapów 766 modeli 71 marek z całego świata. W materiale wykorzystano zdjęcia producentów.