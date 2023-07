Koniec z nieumyślnym spowodowaniem śmierci? Drogowe zabójstwo we Francji

Apele rodzin ofiar wypadków drogowych wreszcie zostały wysłuchane we Francji. Po latach starań różnych organizacji francuskie władze wreszcie zajęły się tematem nowelizacji przepisów kodeksu karnego. Zmiany przygotowano z myślą o kierowcach, którzy pod wpływem alkoholu lub narkotyków doprowadzili do wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka wyprawa

Nie jest przy tym tajemnicą, że o wieloletnich próbach zmian prawa przypomniano w związku z tegorocznymi tragicznymi wypadkami. Francuskie media wspominają o czarnej serii na drogach. W maju 2023 r. zginęło trzech policjantów śpieszących z pomocą. Jadąc radiowozem na sygnale zderzyli się z samochodem jadącym pod prąd (kierujący był pod wpływem środków odurzających). W tym samym miesiącu odurzona 21-latka śmiertelnie potrąciła sześcioletnią dziewczynkę. W kwietniu dwóch żandarmów poniosło śmierć podczas pościgu za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W lutym znany francuski aktor Pierre Palmade po zażyciu kokainy doprowadził do wypadku, w którym bardzo poważnie ucierpiały trzy osoby (ciężarna kobieta straciła dziecko).

Francja pod ścianą? Chcę wpuścić do ciężarówek 16-latków

Co się zmieni we francuskich przepisach? Właściwie tylko jedno – nazewnictwo. W miejsce dotychczas stosowanego nieumyślnego spowodowania śmierci pojawi się nowa kategoria o wymownej nazwie zabójstwa drogowego. Sprawcy wypadków drogowych (jeśli znajdowali się pod wpływem narkotyków lub alkoholu) ze skutkiem śmiertelnym będą sądzeni jak dotychczas. Dalej będzie im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Sąd może zasądzić nawet 100 tys. euro grzywny. Otwartą kwestią pozostaje, czy to wystarczy, by odstraszyć kierowców stwarzających zagrożenie na francuskich drogach.