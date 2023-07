Renault Megane R.S. trzeciej generacji rozbite w Krakowie było mocnym autem po tuningu

Renault Megane R.S. trzeciej generacji to auto seryjnie produkowane w latach 2009-2016, które zbudowano w oparciu o 3-drzwiową wersję Renault Megane Coupe. Samochód stworzył oddział Renault Sport, zajmujący się projektowaniem m.in. samochodów wyczynowych, używanych w motorsporcie. Stąd oznaczenie R.S. w nazwie auta, istotnie różniącego się od tradycyjnego 3-drzwiowego Megane m.in. wyglądem zewnętrznym oraz mechaniką. W roku 2014 samochód przeszedł lifting, który wpłynął przede wszystkim na odmłodzenie stylistyki, a także na wzrost mocy silnika. Więcej artykułów o samochodach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Renault Megane R.S. III - moc i osiągi

Rozbite w Krakowie w nocy z 14 na 15 lipca 2023 r. Renault Megane R.S. w charakterystycznym kolorze o nazwie Żółty Sirius, to egzemplarz po liftingu. Wersja ta fabrycznie była wyposażona w 2-litrowy, 4-cylindrowy, 16-zaworowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem. Jednostka ta katalogowo legitymowała się mocą 265 KM i 360 Nm maksymalnego momentu obrotowego (przed liftingiem moc 250 KM i 340 Nm), która poprzez 6-biegową manualną skrzynię biegów trafiała na koła przedniej osi. Osiągi hot-hatcha ważącego niecałe 1,4 tony, to według danych fabrycznych przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynoszące 6 sekund oraz prędkość maksymalna 254 km/h. Logo R.S. oznacza także usztywnione zawieszenie, bardziej bezpośredni w działaniu układ kierowniczy czy wydajniejsze hamulce.

Film z tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. 4 osoby zginęły

Renault Patryka P. po tuningu

Samochód 24-letniego Patryka P. nie był seryjny. Liczne modyfikacje, jakie trafiały do żółtego Megane R.S., właściciel chętnie opisywał w serwisach społecznościowych, gdzie publikował także zdjęcia i filmy przedstawiające auto. O zakresie tuningowych zmian dokonanych w Renault szczegółowo napisał autokult.pl:

Renault, nazywane "dominatorem", zyskało m.in. kute podzespoły silnika, tytanowe zawory, zbudowany na zamówienie kolektor dolotowy, wydajniejszą pompę paliwa z regulatorem ciśnienia, torowe sprzęgło, wzmocnione półosie, poliuretanowe tuleje w zawieszeniu, czy skuteczniejszy układ hamulcowy

- wylicza autokult.pl.

Patryk P. informował, że modyfikacje silnika pozwoliły uzyskać moc około 400 KM i maksymalny moment obrotowy sięgający 570 Nm. To nie miało być jednak ostatnie słowo młodego mężczyzny pasjonującego się tuningiem, ponieważ w planach były kolejne zmiany mające na celu wzrost mocy silnika. Wiadomo również, że w samochodzie zainstalowana była częściowa klatka bezpieczeństwa czy opony Pirelli Trofeo R przeznaczone do samochodów o wysokich osiągach. W galerii dodanej do artykułu wykorzystano zdjęcia prasowe producenta samochodów marki Renault.

Po wypadku w Krakowie. Policja: to niemal jak walka z wiatrakami

Cztery osoby zginęły w wypadku w Krakowie

Dla przypomnienia, w nocy z piątku na sobotę (14-15 lipca) w Krakowie doszło do tragicznego wypadku przy moście Dębnickim. Kierujący sportowym Renault Megane R.S. stracił panowanie nad samochodem, wypadł z jezdni i uderzył w mur zlokalizowany przy schodach prowadzących na Bulwar Czerwieński. Czterech młodych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat zginęło na miejscu. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni prowadzone postępowanie. Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w dniu 15 lipca 2023 roku w Krakowie przez kierującego pojazdem Patryka P. Wszystkie ustalenia wskazują, że to właśnie 24-latek kierował sportowym samochodem.

Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. 4 osoby zginęły w Renault Megane R.S. Fot. PSP Kraków