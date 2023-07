O Polsce było głośno w świecie F1. I to jeszcze przed erą Roberta Kubicy

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl. Kiedy mieszkańcy bogatej londyńskiej dzielnicy Mayfair dowiedzieli się z gazet, że ich sąsiad to jeden z dziesięciu najważniejszych mafiosów świata, byli w szoku. Jeszcze bardziej zdziwiło ich, że jest Polakiem.

Ryszard Marian Kozina vel Richardo Fanchini urodził się w 1956 roku w Katowicach. Był synem bufetowej i Włocha pochodzącego z Neapolu, któremu z pewnością zawdzięczał egzotyczną urodę. Początkowo Ricardo zajmował się drobnymi przekrętami.

Ryszard Kozina vel Richardo Fanchini już od najmłodszych lat przejawiał smykałkę do interesów. Ta miała pomóc znaleźć się na salonach królowej motorsportu fot. materiał prasowy / Newsbook

Miał wielu wpływowych przyjaciół. Od Escobara do Ecclestone'a

Brytyjskie media lokowały go wśród dziesięciu najważniejszych mafiosów świata. Ryszard K., który jest bardziej znany jako Ricardo Fanchini, to bodaj jedyny polski gangster o międzynarodowej sławie. Znał osobiście Pabla Escobara, dla którego przemycał narkotyki z Kolumbii do USA, oraz bossów największych grup przestępczych w Rosji, Stanach Zjednoczonych czy we Włoszech.

Ale międzynarodową sławę przyniosło mu to konkretne wydarzenie. Kozina bywał na salonach Monte Carlo i dzięki szerokim koneksjom wśród najbardziej znanych sław. Na pokładzie jego jachtu miał bywać sam Bernie Ecclestone czy Sylvester Stallone.

"W połowie lat 90. Fanchini był już najbardziej znanym i zasłużonym polskim gangsterem w świecie międzynarodowej przestępczości. Był jednym z tuzów, można nawet powiedzieć ojcem chrzestnym polskiej mafii" - mówił w 2006 r. we "Wprost" gen. Adam Rapacki, jeden z twórców Centralnego Biura Śledczego.

GP Monte Carlo 1996. Na zdjęciu widoczny jest baner reklamowy 'Kremlyovskaja' fot. materiał prasowy / wrc.net

Widzom rzucały się w oczy reklamy wódki "Kremlyowskaja" Banery były rozwieszone w wielu miejscach toru i z pewnością przykuwały swoją uwagę. Co wówczas wiedziano o tej marce? Sęk w tym, że...właśnie niewiele. Na początku lat 90. Kozina wspólnie ze swoim kolegą Zbyszkiem zaczął na dużą skalę sprowadzać do Polski spirytus przemysłowy, a pojawienie się w F1 było spełnieniem jego marzeń. Sam wyścig był wyjątkowy również z motoryzacyjnego punktu — spośród 22 bolidów stawce, metę przekroczyły zaledwie trzy.

Racibórz na ustach całego świata. To mogło się udać tylko w latach 90.

Wspólnie z partnerami ze wschodu zaczął produkować wódkę „Kremlyovskaya". Była to niezwykle udana podróbka ekskluzywnego belgijskiego produktu – „Rossija Vodka". Alkohol Koziny miała dobrze dopracowane detale marketingowe, a rozlewany był w Raciborzu przez firmę Polmos. Finalnie spółka przez zupełny przypadek upadła, jednak wcześniej udało się zarobić całkiem przyzwoite pieniądze.

W 2007 r. z luksusowej posiadłości w Mayfair w Wielkiej Brytanii w kajdankach został wyprowadzony spokojny mieszkaniec. Mało kto zwrócił uwagę, że obok nich mieszkał Ricardo Fanchini, czyli jeden z najbardziej poszukiwanych mafiosów. Zdecydował się na współpracę z organami śledczymi, w zamian za skrócenie wyroku do 10 lat. Słuch o nim zaginął, choć w 2018 r. pojawiły się w mediach pogłoski o jego nowym biznesie — eksporcie krewetek z Azji.