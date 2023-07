Najdłuższa autostrada w Polsce. A4 czy A1? Wschód-zachód kontra północ-południe

O drogach w Polsce opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Polska sieć autostrad nie wygląda tak źle. Mamy aktualnie blisko 1800 km tego typu szlaków. Przy czym zdecydowana większość z nich powstała w ostatnich dwóch dekadach. Oczywiście nie jest tak, że Polska staje się autostradowym hegemonem na mapie Europy. Na początek warto nieco ostudzić nastroje. Dla przykładu, choć Niemcy są tylko nieznacznie większe od naszego kraju, mają sieć szlaków typu A dłuższą ponad 8-krotnie. 7-krotnie więcej autostrad mają do dyspozycji Francuzi, a Hiszpanie blisko 10-krotnie więcej!

Najdłuższą autostradą w Polsce jest A4

Statystyki Europejskie wypadają dla nas przeciętnie optymistycznie. To prawda. Nie oznaczają jednak, że nie mamy powodów do dumy. Bo mamy i są one aż dwa. Mowa oczywiście o najdłuższych odcinkach, a więc A-czwórce i A-jedynce. Pierwsza łączy wschód z zachodem, druga północ z południem. Zdecydowanie najdłuższa jest autostrada A4. Liczy aż 672 kilometry. To jednak połowa informacji o tej trasie. Bo stanowi ona element europejskiego korytarza E40. Ten jest poprowadzony z Calais we Francji aż do granicy Kazachstanu z Chinami. E-czterdziestka ma ponad 8500 kilometrów długości!

Autostrada A1 jest w pełni gotowa. Czas na kolejne prace i trzeci pas

Najstarszy odcinek autostrady A4 powstał w roku – UWAGA! – 1937. Mowa o fragmencie między Krzyżową a Bielanami Wrocławskimi. Budowa kolejnych fragmentów ruszyła dopiero w latach 90. To jakieś sześć dekad później.

Autostrada A4 prowadzi przez takie ośrodki miejskie, jak Zgorzelec, Wrocław, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów czy Przemyśl.

Na A4 dla aut osobowych dwa odcinki były płatne. Pierwszy to ten między Katowicami a Krakowem, a drugi między Wrocławiem a Sośnicą. Drugi z fragmentów jest już bezpłatny dla kierujących samochodami osobowymi.

W roku 2016 autostrada A4 zasłużyła na zaszczytny tytuł. Stała się pierwszą w pełni ukończoną autostradą w Polsce!

A4 w okolicach Wrocławia to chyba jeden z najbardziej kolizyjnych odcinków. Jeżeli w radiu słyszycie o wypadku na autostradzie, to na 90 proc. pojawi się informacja mówiąca o tym właśnie fragmencie.

Autostrada A1? To również brzmi mocno imponująco!

A1 również ma spory zasięg. Łączy bowiem morze z górami i rozpościera się na dystansie wynoszącym 584 kilometry. Startuje w Trójmieście i przebiega w pobliżu takich miejscowości, jak Grudziądz, Toruń, Łódź, Częstochowa, Gliwice czy Rybnik. Kończy się na granicy polsko-czeskiej.