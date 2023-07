Mph na km/h. Jak to przeliczyć? Hurkacz i Świątek serwują szybciej, niż jadą auta na autostradzie

Relację z największych sportowych wydarzeń możesz śledzić na stronie głównej gazeta.pl, gdzie relacjonują je nasi koledzy i koleżanki ze sport.pl. Za Igę Świątek i Huberta Hurkacza trzymaliśmy jednak kciuki także w naszej redakcji, a podczas meczów rozgrywanych w Anglii trudno nie zadać sobie pytania, jak przelicza się mile na godzinę (mph) na nasze kilometry na godzinę. W końcu serw, zwłaszcza u mężczyzn, to kluczowy element gry. Często piłki latają ponad 200 km/h. Anglicy podczas Wimbledonu podają prędkość serwisu w milach na godzinę. Kierowcy często to przeliczają, czytając o osiągach samochodów.

Mph na km/h. Ile to 60 mil na godzinę?

Nie może być zbyt prosto, a na świecie używa się różnych mil. Zdecydowanie najpopularniejsze są dwie. Mila morska ma około 1,8 kilometra. Dokładnie to 1852 metra. Nas, samochodziarzy, bardziej interesuje mila lądowa, którą wykorzystuje się do liczenia prędkości. To około 1,6 kilometra - 1609 metrów.

W motoryzacji najczęściej skupiamy się na czasie przyspieszenia od 0 do 100 km/h. Obok prędkości maksymalnej to właśnie ten czas jest najczęściej podawany. Na jego podstawie porównujemy ze sobą samochody i szeregujemy od wolnych po te supersportowe. Amerykanie czas przyspieszenia podają do 60 mph. To podobna wartość, ale jednak trochę niższa. Po przeliczeniu daje około 97 km/h. Dlatego, kiedy patrzycie na osiągi w amerykańskich mediach, to warto to wziąć pod uwagę. Dla zwykłego kierowcy to pomijalne różnice, ale przy sportowych modelach? Producenci z samego topu motoryzacji podają swoje czasy i w milach, i kilometrach na godzinę, żeby nie było żadnych wątpliwości. Mieliśmy ostatnio tego znakomity przykład.

Mile na kilometry. Mph na km/h kalkulator online

Szwedzki producent hipersamochodów bił ostatnio rekordy w bardzo prestiżowej konkurencji. Model Nevera ze startu zatrzymanego miał się rozpędzić do 400 km/h i jak najszybciej wyhamować do pełnego zatrzymania. Dla nas Koenigsegg podał wynik 0-400-0, dla Anglosasów - 0-250-0:

0-400-0 km/h - 28,81 s

0-400 km/h - 20,68 s

400-0 km/h - 8,12 s

0-250-0 mph - 29,6 s

0-250 mph - 21,35 s

250-0 mph - 8,25 s

Potrzebujecie przeliczyć konkretne wartości? Przygotowaliśmy prosty kalkulator online, dzięki któremu możecie zamieniać mph na km/h i na odwrót. Prędkość można też liczyć w metrach na sekundach. Również znajdziecie tę wartość.

Z "MPH" stykają się teraz wszyscy miłośnicy tenisa. Podczas Wimbledonu prędkość serwów wyświetlana jest właśnie w milach na godzinę. Nasz kalkulator może się więc przydać wszystkim, którzy zasiądą do półfinałów i finałów. Brytyjski turniej Wielkiego Szlema wszedł właśnie w ostatnią fazę. Szkoda, że bez Polaków, ale ci i tak osiągnęli znakomite wyniki. W świetnym meczu z Novakiem Djokoviciem Hubert Hurczak rozstawiał Serba po korcie swoim serwisem, posyłając aż 23 asy serwisowe. Jedna z piłek leciała aż... 226 km/h. Pewnie na koniec turnieju będzie to jeden z najszybszych serwów Wimbledonu. Może i najszybszy.

Jak mocno potrafi zagrać Pani Tenistka Iga Świątek. Aktualna liderka światowego rankingu oczywiście nie posyła aż tak mocnych piłek, ale potrafi zaskoczyć rywalki potężnym zagraniem. Mamy dla was nagranie z lutego tego roku. Takim asem o prędkości 182 km/h Iga Świątek zakończyła finał w Doha. Rywalka raczej walczyła o życie niż odbicie piłki.