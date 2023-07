Kierowcy SUV-ów będą płacić więcej za parkowanie. Ale na razie tylko w Paryżu

Popularność SUV-ów nie maleje. Cieszą się wzięciem nie tylko wśród kierowców, którzy mieszkają na przedmieściach, ale także tych, którzy na co dzień żyją w centrach dużych miast. Widać to m.in. w Paryżu. Jak wynika z danych zebranych przez wydział komunikacji, liczba SUV-ów w stolicy wzrosła o 60 proc. w ciągu ostatnich czterech lat. Aktualnie stanowią one aż 15 proc. wszystkich pojazdów w stołecznym mieście Francji. Niedawno jego władze dały jednak do zrozumienia, że tego typu pojazdy nie są tam mile widziane. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Kierowcy SUV-ów będą płacić więcej za parkowanie w Paryżu

Dziennik "The Guardian" poinformował, że radni Paryża postanowili zmienić nieco sposób ustalania wysokości opłat za parkowanie w centrum miasta. Na stawki będą miały wpływ m.in. wielkość i waga samochodu, a także pojemność silnika. Władze nie przekazały jeszcze szczegółów uchwały, jednak przewiduje się, że elektryki oraz samochody należące do dużych rodzin nie będą objęte wyższymi opłatami. Chodzi tu głównie o ograniczenie emisji spalin, a przez to zmniejszenie śladu węglowego miasta.

Zdaniem urzędników, w tym zastępcy burmistrza Paryża, Davida Belliarda, który odpowiada m.in. za kwestie transportu i mobilności, centrum miasta to nie miejsce dla dużych SUV-ów. Jak przekazał brytyjskiemu dziennikowi Belliard - "Nie ma tu polnych ścieżek, czy też górskich dróg. SUV-y są absolutnie bezużyteczne w Paryżu. Co gorsza, są niebezpieczne, a do ich produkcji zużywanych jest zbyt dużo materiałów". Co więcej, urzędnik stwierdził, że od 1960 roku średnia waga pojazdów wzrosła o 62 proc., a ich szerokość o 14 proc. Jak dodaje, nie da się tego pogodzić z zabudową i drogowymi realiami w mieście: "[...] naszej przestrzeni publicznej nie da się powiększyć".

Nie tylko Paryż wprowadził tego typu rozwiązanie. Również w Lyonie władze opowiedziały się za wdrożeniem podobnego systemu. W obu tych miastach nowe zasady będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Niewykluczone, że w ślad za nimi pójdą także inne miejscowości.