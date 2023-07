Austriacka rodzina pojechała do Salzburga, ale nie tego, którego chciała. Potem zadzwonili na numer alarmowy

Drogowe ciekawostki znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

O niedoskonałościach nawigacji satelitarnej mówi się od lat. Powiem więcej, znane są przypadki, w których GPS nie widzi remontów, dopiero co oddanych odcinków dróg czy prowadzi trasę przez... jeziora. Tak, jeziora! Pewna rodzina z Austrii do długiej listy uwag dopisała właśnie kolejną. Ruszając spod domu na wakacje, kierowca wpisał w nawigacji nazwę miejscowości Salzburg. A urządzenie znalazło nie ten Salzburg, co trzeba.

Pojechali do Salzburga, ale tego 640 km dalej...

Zwykła pomyłka pomyślicie? Być może i tak. Mnie zastanawia jednak inna rzecz. Salzburg w Austrii i Salzburg w Niemczech dzieli równo 640 km. Ciekawe jest zatem to, że po wyborze trasy, kierowcy nie zdziwił fakt zbyt dalekiej czy długiej podróży. A warto dodać, że sama Austria ma rozpiętość równoleżnikową wynoszącą 550 km. To o 90 km mniej od odległości, którą rodzina musiała pokonać do miejsca podróży, które teoretycznie znajdowało się w tym samym kraju...

Na tym jednak perypetie Austriaków się nie kończą. Bo gdy już okazało się, że są w Salzburgu, ale nie tym, w którym chcieli być, zamiast wbić w nawigację inny adres, ewentualnie zaplanować nocleg, postanowili zadzwonić... na numer alarmowy! I najwyraźniej trafili na uprzejmych policjantów. Bo ci po otrzymaniu zgłoszenia o 4:30 w niedzielę, zamiast wystawić kierującemu surowy mandat, przyjechali na miejsce i pomogli mu zaprogramować nawigację na prawidłowy Salzburg. Tym razem nawet się udało, ale bilans był miażdżący. Austriacy nadrobili 1000 km i stracili 10 dodatkowych godzin w podróży.

Austriacy wiedzą, jak podróżować z przygodami. Cel podróży nigdy nie jest pewny

Tej historii nie da się podsumować inaczej, niż w sposób żartobliwy. Tym bardziej że podróż z taką rodziną musi być prawdziwą przygodą. Zawsze wiesz, skąd ruszasz, ale nigdy nie wiesz, dokąd jedziesz. Powiem więcej, może nawet wrócisz kiedyś do domu. Choć to jeszcze nie jest pewne. Austriaków dopiero czeka podróż powrotna. Nie wiadomo zatem, jak tym razem skończy się wbicie adresu do pokładowej nawigacji w samochodzie. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku mottem przejazdu nie staną się słowa przeboju "Long way home".