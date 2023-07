Pierwsza połowa 2022 r. Wówczas w statystykach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) odnotowano ponad pół miliona zarejestrowanych przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Rok później tylko (lub aż) 377,6 tys. co oznacza spadek o 25 proc. Czy można wnioskować, że kierowcy w Polsce zaczęli jeździć wolniej? A może też po prostu bardziej uważają na znaki drogowe i infrastrukturę do kontroli prędkości? Dobre pytanie!

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka wyprawa maluchów

Okazuje się, że tendencja spadkowa dotyczy także przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h. Niewykluczone, że kierowcy w Polsce wreszcie zaczęli dbać o to, by tak łatwo nie stracić prawa jazdy. Monika Niżniak w rozmowie z Moto.pl — Utrzymuje się również tendencja spadkowa, jeśli chodzi o przypadki przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Tego rodzaju przypadków, w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku, jest mniej o niemal 34 proc.

Czy minister przepłacił za Yanosika? Sprawdziliśmy ile kosztuje drogowy ostrzegacz

Drogowi piraci? Są. I wciąż dają się złapać

Drogowych piratów z tzw. ciężką nogą wciąż jednak nie brakuje. Aż 623 osoby dały się złapać na bardzo poważnym wykroczeniu (jazda z prędkością o 70 km/h ponad limit). Na szczęście ich udział w statystykach jest dość skromny. To zaledwie 0,16 proc. wszystkich wykroczeń, które zarejestrowano. Wśród nich niechlubnym rekordem zapisał się kierowca Lexusa. W maju w miejscowości Łopiennik Górny zignorował ograniczenie do 50 km/h i rozpędził się aż do 147 km/h. Kosztowało go to 15 punktów karnych i 2,5 tys. zł mandatu.

Skomielna Biała. Pędził niemal 200 km/h przez zakopiankę. Zdjęcie z wideo rejestratora. Małopolska Policja

Odcinkowe Pomiary Prędkości 2023 - lista Navi Expert

Co zatem najczęściej rejestrowały fotoradary w pierwszej połowie 2023 r. w Polsce? Okazuje się, że najwięcej zdjęć dotyczyło kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość pomiędzy 11 a 20 km/h więcej niż dany limit. To niemal 60 proc. wszystkich przyłapanych sprawców.

Poznaliśmy także najbardziej zapracowane fotoradary w Polsce. Okazuje się, że pozycję lidera zachowało urządzenie rejestrujące w Warszawie. Fotoradar zlokalizowany przy ulicy Ostrobramskiej (pomiary w kierunku Rembertowa) zarejestrował aż 5727 naruszeń. W przypadku zestawów odcinkowego pomiaru prędkości dalej prowadzi sprzęt zainstalowany na drodze S7 (Skomielna Biała - Naprawa). W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. na kontrolowanym odcinku wpadło ponad 11,43 tys. kierujących. Najwyraźniej na S7 trudno zdjąć nogę z gazu.