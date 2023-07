Tesla goni Dacię. Takiej rywalizacji nikt się nie spodziewał

Lepiej późno niż wcale. Instytut Jato Dynamics opublikował wyniki sprzedaży nowych samochodów w maju 2023 r. w Europie (dane dla 28 krajów). Wskazano nie tylko najpopularniejsze marki ale i modele. Niespodzianek nie zabrakło.

Zacznijmy od najchętniej kupowanych modeli. Kto obstawiał Volkswagena Golfa? Jeden z wieloletnich liderów europejskiego rynku wprawdzie zmieścił się w pierwszej dziesiątce, ale do pozycji numer jeden sporo mu brakuje. Ile? Ponad 6 tys. egzemplarzy. Na podium zasłużenie zmieściła się Dacia z modelem Sandero. Znamienne, że niewiele brakowało, by niedrogie auto rumuńskiej marki przegrało z drogim amerykańskim autem elektrycznym. Druga w rankingu Tesla Model Y nieznacznie przegrała z Dacią rywalizację o numer 1. Amerykanom zabrakło zaledwie kilkaset sztuk. Niewiele!

Dacia na targach motoryzacyjnych w Brukseli, 13.01.2023

Pierwszy raz w historii najchętniej kupowanym autem na świecie został samochód o napędzie wyłącznie elektrycznym: Tesla Model Y - wskazała renomowana firma doradcza JATO Dynamics.

Volkswagen T-Roc







Najchętniej kupowane samochody w Europie w maju 2023 r.

Dacia Sandero - 21 745 egz.

Tesla Model Y - 21 530 egz.

Volkswagen T-Roc - 18 333 egz.

Peugeot 208 - 18 157 egz.

Renault Clio - 18 078 egz.

Opel/Vauxhall Corsa - 17 405 egz.

Toyota Yaris - 15 741 egz.

Volkswagen Golf - 15 424 egz.

Skoda Octavia - 15 183 egz.

Peugeot 2008 - 14 845 egz.

Otwartą kwestią pozostaje jak wyglądałby ranking, gdybyśmy poznali możliwości produkcyjne. Nie jest bowiem tajemnicą, że obecnie na nowe samochody czeka się dość długo (w niektórych przypadkach nawet ponad rok). W czołówce zatem plasują się te marki, które są w stanie sprawnie poradzić sobie z zamówieniami (przedstawiciele wielu firm wspominają, że kryzys na rynku półprzewodników wciąż daje się we znaki branży motoryzacyjnej). A w tej kwestii Tesla radzi sobie coraz lepiej. Czy równie dobrze radzi sobie w rankingu marek? Okazuje się, że jest całkiem nieźle.

Tesla wciąż bije wszystkich. Mercedes i Hyundai już jej depczą po piętach

Wprawdzie Tesla nie zmieściła się w zestawieniu TOP10 ale miejsce w drugiej dziesiątce można traktować jak dobry wynik. Amerykańskiemu producentowi samochodów elektrycznych udało się wyprzedzić w maju takie firmy jak Volvo, Seat, Nissan, Cupra, Suzuki, Mini, Mazda czy Jeep. Warto wspomnieć, że to niejedyna marka aut elektrycznych którą uwzględniono w rankingu TOP25 Jato Dynamics. Na 20 pozycji uplasowało się kontrolowane przez Chińczyków brytyjskie MG (a na 23 Mini). Firma z Londynu z wynikiem 19,7 tys. aut wyprzedziła m.in. Cuprę, Mazdę czy Jeepa.

Najchętniej wybierane marki w Europie w maju 2023 r.

Volkswagen 117 431 egz.

BMW - 69 621 egz.

Toyota - 68 257 egz.

Audi - 65 431 egz.

Renault - 61 930 egz.

Peugeot - 61 430 egz.

Mercedes - 61 221 egz.

Skoda - 57 805 egz.

KIA - 50 346 egz.

Ford - 48 171 egz.

Ranking marek jest dość wymowny. Okazuje się, że producentowi popularnych i niedrogich aut (choćby Dacia) trudno zmieścić się w czołówce. Za to nieźle radzą sobie firmy z segmentu premium. BMW na drugim miejscu, a Audi tuż za podium? Jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia. Menedżerom Grupy Volkswagena zapewne nie do śmiechu, po wiadomości, że Mercedesowi udało się sprzedać więcej aut niż Skodzie.

MG ZS | Nadchodzi rywal Nissana Juke

W rankingu najczęściej wybieranych samochodów elektrycznych w maju 2023 r. w Europie królowała zaś jedna marka z dużą przewagą. Równie dobrze można skwitować - Tesla, i długo nic. Okazuje się, że w TOP5 zmieściły się dwa modele Tesli - Model Y i Model 3.

Najchętniej kupowane samochody elektryczne w Europie w maju 2023 r.