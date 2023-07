Darmowe autostrady w weekendy. Kierowcy tępo pędzą pod podniesionymi szlabanami

Na problem zbyt szybkiej jazdy w obszarze nieczynnych punktów poboru opłat, zwrócili pomorscy policjanci. W weekendy zapory na autostradzie A1 są podniesione, a to oznacza, że zmotoryzowani mogą swobodnie przejeżdżać, bez konieczności zatrzymania pojazdu. Jak czytamy w policyjnym komunikacie prasowym, ułatwienie przejazdu koncesjonowanym odcinkiem A1 wyzwala w zmotoryzowanych nieprawidłowe zachowania. Nie brakuje kierowców przejeżdżających przez bramki z dużymi prędkościami, stwarzających tym samym zagrożenie na drodze. Więcej o bezpieczeństwie w ruchu drogowym piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Może dojść do uderzenia w punkt poboru opłat

Warto wiedzieć, że pomorski odcinek autostrady A1 jest objęty stałym nadzorem policjantów ruchu drogowego. Kierowcy dojeżdżając do bramek powinni uważać na oznakowanie dotyczące ograniczenia prędkości i stosować się do niego. Zbyt szybka jazda może zakończyć się mandatem i punktami karnymi - zarówno przy bramkach wjazdowych, jak i wyjazdowych z autostrady. Nadmierna prędkość potrafi doprowadzić do zderzenia bocznego z innym pojazdem, a także uderzenia w punkt poboru opłat.

Patrole w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych

Pomorscy policjanci jednak nie tylko mierzą prędkość w obszarze punktów poboru opłat. Również na trasie należy się spodziewać mundurowych, którzy wykorzystują w swojej pracy pojazdy oznakowane oraz nieoznakowane. Funkcjonariusze informują, że szczególna uwaga poza prędkością jest zwracana na sposób przewożenia pasażerów, a kiedy dochodzi do zatrzymania, także na stan trzeźwości kierujących.

Autostrada A1 bezpłatna w wakacje, ale nie całe

Darmowa autostrada A1 wyłącznie w wakacyjne weekendy

Przypominamy, że autostrada A1 nie będzie bezpłatna na stałe. Darmowy przejazd obowiązuje wyłącznie w czasie wakacyjnych weekendów. Przez resztę wakacji schemat będzie wyglądać następująco: brak opłat obowiązuje od godz. 12:00 w każdy piątek do godz. 12:00 w poniedziałki. Ostatni weekend, w który będzie obowiązywało zawieszenie poboru, to 1-4 września 2023 r.