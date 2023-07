W przetargu na budowę 24-kilometrowego odcinka między Szczecinkiem a Bobolicami na S11 wpłynęło sześć ofert. Wszystkie mieściły się zakładanym przez GDDKiA kosztorysie o wartości 1 368 mln zł. Drogowcy wybrali najtańszą z nich, złożoną przez firmę Intercor.

Inwestycja będzie realizowana w formule "optymalizuj i buduj", a wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych oraz 19 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, na wykonanie robót. Planowane zakończenie inwestycji przewiduje się na rok 2026.

S11 odcinek Bobolice - Szczecinek

Projektowany właśnie odcinek połączy obecnie budowane odcinki drogi ekspresowej S11 Koszalin - Bobolice (planowane oddanie do użytku w 2023 roku) i obwodnicę Szczecinka (oddaną do użytku w 2019 roku). Będzie to ostatni fragment drogi S11 budowany w województwie zachodniopomorskim.

Nowa droga S11 będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na tym odcinku powstaną dwa węzły drogowe - Wierzchowo i Szczecinek Północ. Węzeł Szczecinek Północ zostanie zlokalizowany w miejscu obecnego ronda na północnym końcu obwodnicy Szczecinka. Na południe od węzła Wierzchowo przewidziana jest budowa dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Te obiekty będą miały rezerwę pod budowę stacji paliw i restauracji. Planowane jest również wybudowanie 26 obiektów mostowych, w tym czterech górnych przejść dla zwierząt.