Jak kierowcy powinni zachować się w czasie burzy?

Praktyczne porady związane z wakacyjnymi wyjazdami znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Lato uderzyło z pełną siłą. A gdy pojawiają się mocne upały, drastycznie rośnie prawdopodobieństwo intensywnych zjawisk atmosferycznych. I te nie są wcale odległe. Ostrzegają przed nimi często rządowe ośrodki w sms-ach przesłanych do obywateli. Czy w razie pojawienia się burzy samochód jest bezpiecznym miejscem? To zależy. Zależy w dużej mierze od tego, jak konkretnie zachowa się kierujący.

Zobacz wideo Start Wielkiej Wyprawy Maluchów do Monte Carlo

Podczas burzy nie zawsze można przerwać podróż samochodem

Pierwszą z kwestii jest miarkowanie. Należy ocenić, jak intensywne jest zjawisko pogodowe. Gdy burza "przechodzi bokiem", nie wieje silny wiatr, a opady są średnio intensywne, podróż można kontynuować. W sytuacji, w której pojazd znajdzie się w epicentrum, w którym pioruny uderzają w okolicy, wiatr jest porywisty, a opady deszczu rzęsiste, najlepiej poważnie rozważyć przerwanie dalszej jazdy. Tym bardziej że potencjalnych zagrożeń jest dużo, dużo więcej.

Co w sytuacji, w której kierowca podróży nie może przerwać (bo np. jedzie aktualnie autostradą)? Powinien zredukować prędkość i zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu, omijać kałuże lub zagłębienia terenu, włączyć światła przeciwmgielne, włączyć klimatyzację z nawiewem na szybę i regulować pracę wycieraczek w taki sposób, aby zawsze mieć dobre pole widzenia.

Tego ta kobieta się nie spodziewała. Jak wybuch bomby pod samochodem [WIDEO]

Gdzie zatrzymać samochód podczas burzy?

Niezwykle ważne jest jednak miejsce zatrzymania. Zdecydowanie złym miejscem do zatrzymania jest pobocze. Nawałnica mocno ogranicza widoczność. Przez to pozostali użytkownicy drogi mogą nie zauważyć w porę zaparkowanego pojazdu i... karambol gotowy. Pojazdu pod żadnym pozorem nie można stawiać też pod drzewem czy konstrukcjami np. stalowymi. Powód? Wiatr może uszkodzić drzewo, przez co gałąź spadnie na nadwozie, a to może zagrażać życiu pasażerów. Ostrożność zalecam także w przypadku parkingów podziemnych. Intensywne opady deszczu mogą sprawić, że te zamienią się w podziemne jeziora...

Gdzie zatem zjechać? Najlepiej na pusty parking, parking przed marketem lub stację paliwową. A do tego warto pamiętać o tym, że podczas postoju w czasie burzy lepiej nie gasić silnika. W takim przypadku kierowca będzie miał większe pole reakcji w razie pojawienia się zagrożenia.

Podczas burzy nie wysiadaj z auta!

Gorszym błędem od złego wyboru miejsca do zatrzymania jest jednak opuszczanie kabiny pasażerskiej w czasie nawałnicy. Bez względu na fakt czy pasażer posiada kamizelką odblaskową, czy nie, naraża się na poważne niebezpieczeństwo. Bo nawet jeżeli będzie widoczny dla innych kierowców, może zostać przygnieciony przez konar drzewa, uderzony gałęzią lub innym latającym w powietrzu przedmiotem, ewentualnie porażony prądem.

Czy uderzenie pioruna w samochód jest groźne dla pasażerów?

Czy przebywając w samochodzie, pasażerowie muszą się obawiać piorunów? Na szczęście nie. Nadwozie tworzy bowiem tzw. klatkę Faradaya. W efekcie wyładowanie elektryczne przemieści się po powierzchni karoserii i trafi wprost do ziemi. Pasażerowie wyjdą z tego bez żadnego szwanku. Co z autem? Może dojść np. do uszkodzenia niektórych obwodów elektronicznych w pojeździe. To jednak i tak mały problem w porównaniu z porażeniem człowieka prądem…

Burza na drodze. Podstawą jest bezpieczeństwo

Pamiętajcie, kabina samochodu nie jest pancernym schronem. A lata doświadczenia i duże umiejętności nie zawsze są w stanie wybronić kierowcę w sytuacji, w której nagle od drzewa oderwie się gałąź. Dlatego przed dalszym wyjazdem (np. wakacyjnym) w okresie intensywnych burz, kierowca powinien sprawdzić prognozę pogody lub komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). To może się stać podstawą do zmiany trasy przejazdu lub np. przełożenia podróży. Tak dla bezpieczeństwa podróżujących. Bo to ono jest tu najważniejsze.