Ford Puma ST ma teraz automat, a cena jest niższa. Nowa wersja już w Polsce

Ford Puma ST Powershift został opracowany z myślą o kierowcach szukających połączenia sportowych wrażeń z jazdy z komfortem automatycznej zmiany biegów. Samochód wyposażono w jednostkę 1.0 EcoBoost (170 KM i 248 Nm) wspieraną przez 48-woltową technologię mild hybrid. Napęd trafia na przednią oś za sprawą 7-biegowej, dwusprzęgłowej automatycznej skrzyni biegów Powershift. Zelektryfikowana Puma ST z automatem rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,4 sekundy – to tylko o 0,7 s dłużej w porównaniu z Pumą ST uzbrojoną w silnik 1.5 EcoBoost o mocy 200 KM i 320 Nm. Więcej o nowych samochodach piszemy na gazeta.pl.

W konstrukcji auta wykorzystano podzespoły pochodzące z 200-konnej Pumy ST. Należą do nich specjalnie dostrojone do tego modelu belka skrętna i stabilizatory oraz sprężyny zawieszenia ze zmiennym kierunkiem działania. Większą skuteczność hamowania uzyskano dzięki tarczom hamulcowym o 17 proc. większym niż w klasycznej wersji Pumy. Wszystko to zapewnia lepszą stabilność, zwinność i szybkość reakcji pojazdu na wydawane polecenia kierowcy.

Ford Puma ST debiutuje z silnikiem 1.0 EcoBoost i skrzynią biegów Powershift

Jak czytamy w komunikacie prasowym na temat Pumy ST z Powershift, pojazd korzysta też z tego samego systemu aktywnego zaworu wydechowego, który zastosowano w Pumie ST z manualną skrzynią biegów. Dzięki temu uzyskuje wyższe osiągi i charakterystyczną nutę sportowego silnika podczas przyspieszania.

Ford Puma ST - cena w Polsce

Samochód można kupić w siedmiu kolorach, w tym w specjalnie opracowanym dla tej wersji kolorze Azura Blue. W Polsce cena Pumy ST 1.0 EcoBoost Powershift wynosi w promocji 149 560 zł (cena regularna 166 560 zł), a do samochodu w cenie Ford dorzuca roczny pakiet ubezpieczenia OC/AC. W ofercie Forda cały czas pozostaje Puma ST z silnikiem 1.5 EcoBoost z manualną skrzynią 6-biegową. Cena promocyjna tego modelu wynosi 151 200 zł (cena regularna 168 200 zł). W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.