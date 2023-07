Volkswagen T-Cross po liftingu dostał nowe światła, lepsze plastiki i więcej wyposażenia

Volkswagen T-Cross debiutujący na motoryzacyjnym rynku w 2018 roku, przeszedł oczekiwaną modernizację. Zakres zmian jest obszerny, a sprzedaż pojazdu po poprawkach ma ruszyć w pierwszym kwartale 2024 roku. 5-osobowy T-Cross pozycjonowany w segmencie B-SUV, oferowany jest poza Europą pod nazwami Tacqua i Taigun, i co ciekawe, obecnie to jeden z najlepiej sprzedających się modeli Volkswagena na całym świecie. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Poprawiony design i świeże kolory

Odmłodzony T-Cross będzie łatwy do odróżnienia od aktualnie produkowanego auta dzięki zmienionemu wyglądowi przedniej i tylnej części nadwozia. Nowe będą reflektory LED z umieszczonymi pod maską poprzecznymi pasami świateł do jazdy dziennej, a także tylne lampy w tej samej technologii. Po raz pierwszy w tym modelu będą dostępne matrycowe reflektory IQ.LIGHT LED Matrix. Zmodyfikowana zostanie także gama lakierów, do której dołączą trzy nowe, żywe barwy – żółty Grape Yellow i dwa lakiery metalizowane: niebieski Clear Blue i czerwony Kings Red.

Nowy Volkswagen T-Cross Fot. Volkswagen

Wyższa jakość wykończenia wnętrza

Centralnym elementem wnętrza nowego T-Crossa jest nowy wyświetlacz systemu infotainment, umieszczony wyżej w konsoli środkowej. Standardowy ekran dotykowy ma przekątną 8", a w droższych odmianach 9,2". Ponadto wszystkie wersje samochodu będą teraz standardowo wyposażone w cyfrowe zegary Digital Cockpit.

Volkswagen informuje, że na desce rozdzielczej zastosowano wyższej jakości materiały wykończeniowe, a sama deska jest teraz miękka i miła w dotyku. To samo dotyczy wykończenia boczków przednich drzwi w wersjach Style i R-Line. W standardowym wyposażeniu znalazła się manualna klimatyzacja, a automatyczna klimatyzacja Air Care Climatronic z podświetlanymi sliderami dotykowymi jest dostępna jako opcja.

Do dyspozycji jest bagażnik o pojemności od 385 do 455 litrów przy załadowaniu do wysokości rolety. Po złożeniu tylnej kanapy (dzielonej w proporcji 60:40) powstaje przestrzeń bagażowa o płaskiej podłodze i pojemności do 1281 litrów (do wysokości oparć przednich foteli). Dodatkowo, oparcie przedniego fotela pasażera może być składane w standardzie od wersji Life. Wówczas po położeniu oparcia fotela przestrzeń bagażowa ma długość 2398 mm. Nośność opcjonalnie montowanego haka holowniczego została zwiększona z 55 do 75 kg.

Volkswagen T-Cross po liftingu Fot. Volkswagen

Travel Assist umożliwiający częściowo autonomiczną jazdę

Odmłodzony T-Cross otrzymał system Travel Assist w standardzie dla wersji Style oraz R-Line (opcjonalnie dla wersji Life). W zależności od natężenia ruchu i dozwolonej prędkości, T-Cross może kontrolować prędkość pojazdu poprzez automatyczne przyspieszanie i hamowanie. W granicach możliwości systemu, Travel Assist w swoich interwencjach może również uwzględniać ograniczenia prędkości, zakręty i ronda. Jednocześnie asystent pasa ruchu może pomóc utrzymać pojazd na torze jazdy. Nowy T-Cross w wersji ze skrzynią DSG może samodzielnie poruszać się w korku w trybie stop-and-go. Do napędu będą służyć wyłącznie benzynowe silniki TSI.

Bogatsze wyposażenie podstawowe

Już podstawowa wersja T-Crossa po modernizacji będzie otrzymywać m.in. reflektory LED (zamiast halogenowych), nowe tylne lampy LED, kamerę wielofunkcyjną, system rozpoznawania znaków drogowych, zegary Digital Cockpit oraz nowy wyświetlacz systemu infotainment. W wersji Life wyposażenie seryjne uzupełnią aluminiowe koła o średnicy 16 cali i obszyta skórą, wielofunkcyjna kierownica. Jeszcze wyżej w hierarchii są odmiany Style i R-Line cechująca się sportowymi akcentami.

Przedsprzedaż nowego T-Crossa ruszy wraz ze startem konfiguratora online w pierwszym kwartale 2024 roku. Nowe pojazdy, które klienci Volkswagena konfigurują i zamawiają obecnie, będą już egzemplarzami po liftingu i zostaną dostarczone w pierwszym kwartale 2024 roku. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.