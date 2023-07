Podróż po kremówki będzie bezpieczniejsza. GDDKiA planuje rozbudować DK28 do Wadowic

Modernizacja będzie obejmować odcinek o długości 11,7 km, który biegnie od przygotowywanej obwodnicy Zatora do ronda Generała Władysława Andersa na obwodnicy Wadowic w ciągu DK52. Aktualnie GDDKiA poszukuje wykonawcy, którego zadaniem będzie przygotowanie koncepcji rozbudowy, która poprawi bezpieczeństwo - szczególnie na skrzyżowaniach. W planach jest m.in. przebudowa istniejących, a także budowa nowych chodników oraz poprawa odwodnienia drogi. W ramach prac wzmocniona zostanie również konstrukcja nawierzchni — tak, aby spełniała ona parametr nośności 11,5 t.

Konsultacje z mieszkańcami

Przygotowując projekt modernizacji drogi, wykonawca będzie spotykał się z mieszkańcami i konsultował z nimi proponowane rozwiązania. Całość prac projektowych potrwa 5 lat. W tym czasie zostanie przygotowane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej, projekt budowlany i projekt wykonawczy. Zadaniem wykonawcy będzie też uzyskanie decyzji środowiskowej (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i pozwolenia na rozbudowę drogi (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej).

DK28 Zator - Wadowice

Zmodernizowany w przyszłości odcinek DK28 łączy biegnące równolegle do siebie DK44 Tychy - Skawina i DK52 Bielsko-Biała - Głogoczów. Jest to niezwykle istotna trasa dla mieszkańców powiatów oświęcimskiego i wadowickiego, a zwłaszcza gmin Zator, Tomice i Wadowice. Tylko w tych trzech gminach mieszka prawie 60 tysięcy osób, a w obu powiatach ponad 300 tysięcy.

Ruch na tym odcinku waha się od niespełna dziewięciu tysięcy do prawie 20 tysięcy pojazdów na dobę. Dla porównania średni ruch na DK28 od Zatora do granicy państwa w Medyce to nieco ponad 11 tysięcy pojazdów. Na przewidzianym do modernizacji odcinku codziennie przejeżdża od dwóch do trzech tysięcy ciężarówek. Dlatego tak ważne jest nie tylko poprawienie parametrów technicznych drogi, ale również rozbudowanie jej w sposób zapewniający większe bezpieczeństwo podróżnym i pieszym.