Policja poluje na wyprzedzających się tirowców. Używa drona

Od 1 lipca na drogach ekspresowych i autostradach obowiązuje zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. Dotyczy on pojazdów ciężarowych kategorii N2 (o dmc od 3,5 do 12 t) oraz N3 (dmc powyżej 12 t). Policjanci ze świętokrzyskiej drogówki sprawdzali, czy kierujący stosują się do nowych przepisów. Stróżowie prawa przyjrzeli się zachowaniu kierowców na drodze ekspresowej S7 na terenie powiatu kieleckiego. Do tego zadania wykorzystali drona.

Niektórzy kierowcy nie pamiętają o nowym zakazie

Podczas monitorowania trasy z powietrza wybranego odcinka drogi ekspresowej, funkcjonariusze natknęli się na kilku kierowców pojazdów ciężarowych, którzy złamali obowiązujący ich zakaz. Większość z nich tłumaczyła, że o nim po prostu zapomniała. W trakcie działań policjanci wytrwale przypominali kierowcom kiedy i w jakich warunkach przepisy dopuszczają możliwość wyprzedzania.

Kiedy ciężarówki mogą wyprzedzać?

Kierowca ciężarówki może wyprzedzać na drogach szybkiego ruchu wtedy, gdy droga składa się przynajmniej z trzech pasów ruchu w jednym kierunku. Kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, w której wyprzedzany pojazd porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej. Przepisy nie definiują, co kryje się pod terminem "znacznie mniejsza prędkość". Ministerstwo Infrastruktury wskazuje jednak, że chodzi tutaj o różnicę w prędkości wynoszącą min.10 km/h. Prowadzący nie muszą stosować się do zakazu także wtedy, gdy natrafią na drodze szybkiego ruchu na pojazd realizujący prace przy drodze (np. porządkowe, remontowe, modernizacyjne) i wysyła przy tym żółte sygnały błyskowe.

Jeżeli jednak jakiś trucker postanowi złamać przepisy, musi się liczyć z surowym mandatem. Za wyprzedzanie ciężarówką na drodze szybkiego ruchu grozi grzywna w wysokości 1000 złotych, a także sześć lub osiem punktów karnych. Niższa liczba punktów nakładana jest na kierowcę, który postanowi wyprzedzić na drodze o przynajmniej trzech pasach ruchu w jednym kierunku, zajmując przy tym skrajny lewy pas. Osiem punktów grozi kierowcy, który złamie zakaz na jezdni o dwóch pasach ruchu.