Pierwszy latający samochód dopuszczony do ruchu. Można już składać zamówienia

Według przedstawicieli firmy Alef Aeronautics, ich pojazd o nazwie "Model A" jest pierwszym latającym środkiem transportu, który posiada zezwolenie od FAA. Dzieki temu latające auto będzie mógł poruszać się po drogach publicznych oraz parkować jak zwykły samochód.

FAA potwierdziła, że pojazd otrzymał specjalny certyfikat zdatności do lotu w celach badawczych, rozwojowych i wystawienniczych. Zdaniem Alef Aeronautics, "Model A" wyróżnia się tym, że jest jedynym samolotem, który może lądować i startować, a także jeździć i parkować jak konwencjonalne auto.

Dyrektor generalny firmy, Jim Dukhovny, wyraził entuzjazm związany z uzyskaniem certyfikatu od FAA, ponieważ pozwala to firmie zbliżyć się do spełnienia celu,czyli zapewnienia ludziom przyjaznych dla środowiska oraz szybszych środków transportu. Jak podkreślił, tego typu pojazdy zaoszczędzą wiele godzin tygodniowo w podróżach do pracy. Dukhovny stwierdził też, że "jest to mały krok dla samolotów, ale jednocześnie ogromny krok dla samochodów".

Praca nad "Modelem A" trwała od 2015 roku, a inspiracją dla jego powstania był film... "Powrót do przyszłości część II". Start-up zaczyna już przyjmować zamówienia w przedsprzedaży na pojazd, który oficjalnie ma wejść na rynek w 2025 roku. Jak podała firma Alef Aeronautics latający "Model A" będzie kosztował około 300 tys. dolarów.

Źródło: Bankier.p