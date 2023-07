Droga ekspresowa S12 będzie dłuższa. Rusza budowa obwodnicy Chełma

GDDKiA przekonuje, że droga ekspresowa S12 to jedna z kluczowych tras w Polsce, która będzie realizowana w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 r (twórcy zastrzegają perspektywę do 2033 r.). Trasa docelowo połączy autostradę A1 w województwie łódzkim, duże miasta jak Radom i Lublin oraz przejście graniczne z Ukrainą w Dorohusku. Według planistów S12 stanie się międzynarodowym korytarzem transportowym do Kijowa.

Na początku lipca ruszyła budowa pierwszego nowego odcinka S12 na wschód od Lublina. Planowana trasa o długości 13,5 km to obwodnica Chełma w ciągu drogi ekspresowej. Strabag wybuduje drogę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu (umowa o wartości 442 mln zł) w ramach kontraktu projektuj i buduj. Prócz trasy powstaną także cztery węzły drogowe (Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów, Chełm Wschód), dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej (oraz 15 innych obiektów inżynierskich) oraz 20 km dróg poprzecznych i połączeń z przyległym terenem. W pobliżu Chełma zostanie także wybudowany obwód utrzymania dla służb drogowych.

Trasa S12 będzie dłuższa o 230 kilometrów. Kierowcy muszą poczekać jeszcze kilka lat

Na 13 km odcinek drogi ekspresowej S12 w pobliżu Chełma poczekamy do 2025 r. To jednak dopiero początek. Do wybudowania jest bowiem łącznie 75 km trasy pomiędzy Piaskami a Dorohuskiem. Budowę podzielono na cztery odcinki (Piaski - Dorohucz, Dorohucz - Chełm, Chełm - Dorohusk) uwzględniając przy tym drogi dojazdowe do przejścia granicznego i nowego terminalu samochodowego. Realizację zaplanowano na lata 2024 - 2027. A to nie wszystko.

W planach są także odcinki drogi ekspresowej S12 w kierunku zachodnim od Puław.