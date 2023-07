Wielkie zmiany na S14. Ucieszą się nie tylko łodzianie, ring jest ważny dla całego kraju

Droga S14 ma mieć tylko 42 km i kluczowe znaczenie dla kraju

O drogach w Polsce piszemy codziennie na stronie głównej gazeta.pl. Ostatnio drogowcy mają dla nas mnóstwo informacji. Często tych dobrych. Droga S14 to ekspresówka w województwie łódzkim, która okrążą Łódź od zachodu. Ma mieć 42 kilometry, a jej ukończenie to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w środkowej Polsce. S14 to część Zachodniej Obwodnicy Łodzi oraz obwodnicy Pabianic. Co więcej, docelowo ma połączyć dwie wielkie trasy - ekspresówkę S8 oraz autostradę A2. Tu pierwsza z ciekawostek, jakie dla was mamy. Łódź stanie się pierwszą aglomeracją w Polsce otoczoną tzw. ringiem dróg szybkiego ruchu.

Drogi w Polsce. Łódź możesz ominąć z każdej strony, przeróżnymi drogami

Łódź leży w samym sercu Polski i jest jednym z najważniejszych węzłów drogowych w Polsce. Domknięcie ringu dróg szybkiego ruchu znacznie usprawni ruch, a na pełną obwodnicę czekają kierowcy z całej Polski. Nie tylko łodzianie.

Po udostępnieniu do ruchu ostatnich kilometrów kierowcy będą mogli ominąć miasto autostradą A1 (od wschodu), autostradą A2 (od północy), drogą ekspresową S8 (od południa) i S14 (po zachodniej stronie miasta). Zyska na tym nie tylko ruch tranzytowy. Na otwarcie S14 czekają także mieszkańcy Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego. GDDKiA podkreśla, że otwarcie brakującego odcinka S14 zbliża się "wielkimi krokami". Co więcej, Dyrekcja ma już pomysł, jak jeszcze bardziej usprawnić ruch. Właśnie ogłoszono ważny przetarg.

Droga S14. Łącznik i przebudowa węzła Emilia

Ogłosiliśmy przetarg na budowę łącznika od węzła Aleksandrów Łódzki do ulicy Szczecińskiej w Łodzi. W drugim przypadku przetarg dotyczy opracowania wstępnej dokumentacji na rozbudowę węzła Emilia, czyli docelowego połączenia autostrady A2, drogi ekspresowej S14 i drogi krajowej 91

- czytamy w oficjalnym komunikacie GDDKiA. Nowy łącznik to wygodny i nowoczesny dwujezdniowy odcinek w ciągu DK72 o długości 1,1 km, który radykalnie poprawi nie tylko układ komunikacyjny w obrębie węzła Aleksandrów Łódzki ale również przejezdność w zachodniej części miasta.

Planowana jest także rozbudowa węzła Emilia. Aktualnie znajdują się tam rozwiązania tymczasowe, a węzeł ma być zaprojektowany i zbudowany od nowa. To kluczowa inwestycja. Nowy węzeł Emilia zapewni bezpośrednie powiązanie autostrady A2 z drogą ekspresową S14. GDDKiA podaje już kilka szczegółów. Drogowcy zbudują prawie kilometrowy, dwujezdniowy odcinek S14 do DK91 oraz bezpośrednie łącznice do autostrady A2. - To rozwiązanie otworzy nowe możliwości przenoszenia ruchu samochodowego na kierunku północ - południe na wysokości Łodzi, a tym samym usprawni połączenie autostrady A2 z drogą ekspresową S8 - komentuje Dyrekcja. Czekamy na kolejne informacje i konkretne daty.

