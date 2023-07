Nowa Toyota Yaris ma polski cennik. Otwiera go 84 900 zł. Hybryda 130 znacznie droższa

Premiera rynkowa nowej Toyoty Yaris to zawsze bardzo ważny moment na polskim rynku. Miejska Toyota od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce bestsellerów, a wśród indywidualnych klientów (tzw. zwykli Kowalscy) - bardzo często okazuje się numerem jeden. Yaris doczekał się teraz odświeżenia, a na pokład trafiła nowa, mocniejsza hybryda. Bierzemy pod lupę nowy cennik. Auto już można zamawiać. Więcej o premierach samochodów przeczytasz na stronie głównej gazeta.pl.

Nowa Toyota Yaris - ceny, silnik benzynowy

Pod maską bazowej Toyoty Yaris pracuje teraz benzynowy silnik 1.5 o mocy 125 KM. Rozpędza Yarisa do 100 km/h w dziewięć sekund, a jego średnie zużycie paliwa to od 5,3 l/100 km wg WLTP. Standardowo jest sparowany z 6-stopniową manualną skrzynią biegów, ale kierowca może też dopłacić do automatu. Yaris z silnikiem benzynowym 1.5 i manualną skrzynią biegów dostępny jest w wersjach Active (84 900 zł), Style (87 900 zł) oraz Comfort (95 900 zł). Przekładnia automatyczna oferowana jest w wersjach Style i Comfort za dopłatą w wysokości 6 000 zł.

Nowa Toyota Yaris - ceny, hybryda 116 KM

Tę wersję hybrydową doskonale polscy kierowcy już znają, nie będziemy się więc o niej rozpisywać. Od razu spójrzmy na ceny i wyposażenie. Wersja Active kosztuje od 99 900 zł i w standardzie oferuje:

system multimedialny Toyota Smart Connect Lite z kolorowym, 9-calowym ekranem dotykowym,

łączność ze smartfonem przy pomocy Apple CarPlay i Android Auto,

kamerę cofania

najnowszą generację systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense 3.0, w tym m.in. układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), proaktywnego asystenta jazdy (PDA), system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach oraz zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense.

Niewiele więcej trzeba zapłacić za wersję Comfort. Za 102 900 zł dostaniemy jeszcze: 15-calowe felgi aluminiowe, kierownicę oraz dźwignię zmiany biegów obszytą skórą, elektrycznie unoszone szyby tylne, czujnik deszczu, lusterko elektrochromatyczne oraz przednie lampy przeciwmgielne. W Yarisie Comfort kierowca może regulować podparcie lędźwiowe w fotelu, a pasażer jego wysokość.

Półkę wyżej znajdziemy Yarisa Style za 110 900 zł. Najciekawsze wyposażenie? Naszym zdaniem ładowarkę indukcyjną, podgrzewane fotele przednie oraz kierownicę, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników oraz system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED. Standardem są przednie i tylne czujniki parkowania.

Topowa propozycja w gamie to Executive za 119 900 zł. Taki Yaris ma nie tylko 17 calowe felgi, ale także nowy duży ekran. Systemem multimedialnym Toyota Smart Connect sterujemy z poziomu 10,5 calowego ekranu HD, nawigacja Connected ma mapy online z czteroletnią darmową subskrypcją, a kierowca patrzy na 12,3-calowe wirtualne zegary. Warto też wspomnieć o dwustrefowej automatycznej klimatyzacji i kilku systemach bezpieczeństwa:

asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA),

system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM),

ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

układ detekcji przeszkód (ICS).

Nowa Toyota Yaris - hybryda 130, osiągi, spalanie

Niskoemisyjny trzycylindrowy silnik 1.5 (do tej pory o mocy systemowej 115 KM i 141 Nm) zyskał dodatkowy wariant o mocy 130 KM i 185 Nm. Moc zwiększono dzięki zastosowaniu przekładni hybrydowej piątej generacji, mocniejszego silnika elektrycznego, a także ulepszeniu oprogramowania układu sterowania mocą (PCU). Yaris Hybrid 130 rozpędza się od 0 do 100 km/h o pół sekundy szybciej (9,2 s), krótszy jest też czas przyspieszenia od 80 do 120 km/h (7,5 s). Zużycie paliwa to 4,2 l/100 km.

Nowa Toyota Yaris - ceny hybrydy 130

Toyota Yaris 130 w wersji Premiere Edition kosztuje 128 900 zł, a w GR SPORT - 129 900 zł. Standardem jeste system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym, 10,5-calowym ekranem dotykowym HD, nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych, 12,3-calowy cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników, a także asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA), systemy monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) oraz układ detekcji przeszkód (ICS). Każdy 130-konny Yaris ma także automatyczną, dwustrefową klimatyzację z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, podwójną podłogę bagażnika oraz system bezkluczykowego dostępu do samochodu. Wersja GR SPORT wyróżnia się bardziej sportowym charakterem, dzięki wielu akcentom. W artykule wykorzystaliśmy zdjęcia producenta.

Toyota Yaris GR SPORT 2023 fot. Toyota

