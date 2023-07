Taki teraz jest Peugeot 508. Lifting przyniósł garść widocznych zmian i nowy cennik

Przysadzisty liftback z bezramkowymi drzwiami o sylwetce świetnie udającej sedana oraz dynamicznie prezentujące się kombi dla osób potrzebujących większej przestrzeni bagażowej. Peugeot 508 występujący w dwóch odmianach nadwozia, to auto, które od momentu premiery w 2018 roku, nieprzerwanie zwraca na siebie uwagę ciekawym designem. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Wydawało się, że ząb czasu długo nie zdoła nadgryźć wizerunku 508. Jednak kolejne lata upływają nieubłaganie, a linia stylizacyjna marki Peugeot ewoluuje tak szybko, że aż ciężko nadążyć. Francuski producent samochodów lubujący się w ekstrawagancji i awangardzie, dostosował wygląd swojego flagowego auta do aktualnych standardów. Zakres zmian widać szczególnie w bezpośrednim zestawieniu odmłodzonego modelu 508 z egzemplarzem sprzed liftingu.

Tak zmienił się Peugeot 508 Fot. Rafał Mądry

Motyw pazurów zamiast kłów

Pas przedni został całkowicie przeprojektowany. Grill w pełni zintegrowany z bryłą przedniego zderzaka otrzymał pośrodku nowe logo marki - to teraz płaski emblemat przedstawiający lwa. Ponadto zderzak stracił charakterystyczne kły świateł do jazdy dziennej, w miejsce których trafił motyw świecących śladów trzech pazurów z efektem 3D. Reflektory także są inne - są bardziej smukłe oraz uzbrojone w technologię Matrix LED.

Peugeot e-2008 stracił kły. Nie potrzebował ich, bo nigdy nie był drapieżny

W lampach tylnych została nieco zmieniona sygnatura świetlna, kontynuująca motyw śladów trzech pazurów. Oświetlenie jest wykonane w technologii Full LED i wraz z sekwencyjnymi kierunkowskazami, dodającymi bardziej dynamicznego wyrazu, jest montowane w standardzie we wszystkich wersjach modelu. Uzupełnieniem poprawek są nowe wzory obręczy kół ze stopów lekkich. Wymiary auta się nie zmieniły - długość sedana sięga 4,75 m (4,79 m kombi), szerokość mierzy 1,86 m, a rozstaw osi wynosi 2,79 m. Pojemność bagażnika sedana wynosi od 487 do 1537 litrów, a kombi zmieści od 530 do 1780 litrów ładunku.

Hybrydowy Peugeot 508 po liftingu Fot. Rafał Mądry

Kosmetyka wnętrza i poprawa wyposażenia

Wnętrze opisywanego samochodu jest niemalże kopią tego co znamy z wersji sprzed liftingu. Mamy tutaj zastosowane wysokiej jakości materiały wykończeniowe, ładną kompozycję deski rozdzielczej oraz boczków drzwi, malutką kierownicę z zegarami umieszczonymi nad nią, a także wystający z konsoli środkowej dotykowy ekran systemu multimedialnego - wszystko to tworzy tak zwany i-Cockpit. Jak nie było, tak nie ma klasycznego panelu do obsługi klimatyzacji. Trzeba szukać sterowania nawiewem na ekranie, co mocno irytuje i wymaga oderwania wzroku od drogi.

Widoczna zmiana objęła tunel środkowy. Nie ma już klasycznej dźwigni zmiany biegów, ponieważ w jej miejscu pojawił się przełącznik znany z wielu innych samochodach koncernu Stellantis. Kolejną nowością jest zastosowanie 10-calowego ekranu dotykowego, lekko zwróconego w stronę kierowcy oraz nowego systemu informacyjno-rozrywkowego i-Connect Advanced, który jest połączony z systemem nawigacji z dostępem do internetu TomTom, umożliwia zdalne aktualizacje i jest w pełni konfigurowalny za pomocą widżetów i przewijanych okien. 12-calowy cyfrowy zestaw wskaźników widoczny nad kierownicą ma nowe tryby wyświetlania pokazujące np. nawigację czy multimedia. 508-ka ma również ulepszone oprogramowanie do rozpoznawania głosu.

W wyposażeniu można liczyć funkcję Night Vision, poprawiającą widoczność w nocy i ostrzegającą kierowcę o obecności zwierząt, pieszych lub rowerzystów na drodze zanim pojawią się w świetle reflektorów. Aktywne wspomaganie nagłego hamowania działa przy prędkościach od 7 do 140 km/h. System jazdy półautonomicznej poziomu 2, obejmuje aktywny regulator prędkości z funkcją Stop & Go oraz funkcję utrzymania samochodu na pasie ruchu. Parkowanie ułatwiają zastosowane kamery HD, a na dynamikę lub komfort pokonywania kilometrów wpływ ma adaptacyjne zawieszenie z trzema trybami jazdy do wyboru (Normal, Comfort i Sport). W hybrydach plug-in pojawiają się jeszcze tryby: Electric, Eco, Hybrid, Normal, Sport.

Peugeot 508 Plug-in Hybrid po liftingu Fot. Rafał Mądry

180-konna hybryda plug-in

Rozczarowaniem może być natomiast, że Peugeot 508 nie otrzymuje nowych 136-konnych silników benzynowych o pojemności 1.2 litra, ani miękkiej hybrydy, która została dodana do poprawionych modeli 3008 i 5008. Zamiast tego 508 może być napędzany starszym technologicznie 130-konnym trzycylindrowym silnikiem 1.2 PureTech. Ewentualnie kupujący mogą wybrać wysokoprężny 4-cylindrowy silnik 1.5 BlueHDI o tej samej mocy wyjściowej 130 KM. Moc przekazywana jest na przednie koła przez automatyczną skrzynię biegów.

Peugeot przedstawia 21-calowy ekran we wnętrzu nowej generacji modelu 3008

Poszukiwacze wyższej mocy mogą wybrać jedną z trzech opcji hybryd typu plug-in, gdzie jednostka spalinowa 1.6 PureTech łączona jest z motorem elektrycznym i litowo-jonowym akumulatorem trakcyjnym 12,4 kWh. I tutaj pojawia się nowość, bo do gamy doszedł wariant o mocy 180 KM i 360 Nm, gdzie wcześniej na wejściu klient od razu był stawiany przed wariantem 225-konnym (również 360 Nm maksymalnego momentu obrotowego). Na szycie gamy stoi Peugeot 508 PSE, którego układ hybrydowy generuje moc systemową 360 KM i 520 Nm, a za sprawą dodatkowego silnika elektrycznego zamontowanego na tylnej osi, usportowiony samochód ma napęd na cztery koła. Topowy wariant przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,2 s.

Wszystkie wymienione silniki współpracują z 8-stopniową, automatyczną skrzynią biegów EAT8. Przycisk Brake "B" w wersjach hybrydowych pozwala na aktywację funkcji hamowania z odzyskiwaniem energii. W wersjach spalinowych w jego miejscu pojawia się przycisk Manual "M", który umożliwia ręczne przełączanie biegów za pomocą łopatek umieszczonych za kierownicą. W hybrydach plug-in dostępne są dwa rodzaje ładowarek pokładowych: montowana w standardzie ładowarka prądu jednofazowego o mocy 3,7 kW i montowana w opcji ładowarka prądu trójfazowego o mocy 7,4 kW.

Nowy Peugeot 508 - cena w Polsce

Peugeot 508 sedan i 508 kombi po liftingu to auta dostępne w ofercie francuskiej marki w trzech poziomach wyposażenia: Allure, GT, Sport Engineered. Podane ceny dotyczą nadwozia sedan. Dopłata do kombi w każdym przypadku wynosi 5000 zł.

Allure PureTech 130 EAT8 - 182 400 zł

Allure BlueHDi 130 EAT8 - 195 000 zł

Allure Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 - 214 600 zł

Allure Plug-in Hybrid e-EAT8 - 221 500 zł

GT PureTech 130 EAT8 - 205 000 zł

GT PureTech 130 EAT8 - 205 000 zł

GT Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 - 224 600 zł

GT Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 - 231 500 zł

Sport Engineered Plug-in Hybrid 350 e-EAT8 - 333 800 zł

Peugeot 508 SW po liftingu Fot. Rafał Mądry

Peugeot 508 SW po liftingu Fot. Rafał Mądry

Peugeot 508 SW po liftingu Fot. Rafał Mądry