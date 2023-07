Państwowe autostrady są już darmowe. Ministerstwo tłumaczy, jak odzyskać pieniądze

Do 1 lipca wszyscy kierowcy, którzy chcieli skorzystać z odcinków A2 Konin - Stryków i A4 Wrocław - Sośnica, byli zmuszeni do uiszczania odpowiednich opłat. Jedną z możliwości ich realizowania było korzystanie z aplikacji e-TOLL i podłączonego do niej konta przedpłaconego, które można było wcześniej zasilić. Po zniesieniu opłat dla kierowców pojazdów do 3,5 tony niewykorzystane środki są zamrożone. Ministerstwo Finansów tłumaczy, jak można je odzyskać.

Zwrot pieniędzy

Jak przekazało Ministerstwo Finansów, niewykorzystane przedpłaty za przejazd autostradami można łatwo odzyskać. Po zalogowaniu się w systemie e-TOLL, np. poprzez Profil Zaufany czy też aplikację mObywatel, należy przejść do zakładki "Konta rozliczeniowe". Następnie skorzystać z opcji dezaktywacji konta, a następnie z listy czynności wybrać "zwrot środków z konta rozliczeniowego e-TOLL". Kolejnym krokiem będzie wpisanie kwoty zwrotu i przesłanie formularza. Inną dostępną opcją zwrotu środków będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego e-TOLL znajdującego się na rządowej stronie etoll.gov.pl, a następnie wysłanie go na adres kontakt@etoll.gov.pl.

Bez opłat jedynie dla samochodów o dmc do 3,5 tony. Pozostałe zmiany

Mimo zniesienia opłat dla kierowców pojazdów do 3,5 tony e-TOLL nadal pozostaje obowiązkowy dla wszystkich pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Jak przekazało ministerstwo cytowane przez TVN24: "Aplikacja mobilna e-TOLL nadal będzie służyła kierowcom ciężarówek do przekazywania do systemu danych geolokalizacyjnych pojazdu w celu naliczenia opłaty elektronicznej".

Kierowców osobówek może ucieszyć jeszcze jedna zmiana. Zgodnie z poleceniem ministra infrastruktury wydanym koncesjonariuszowi autostrady A1 opłaty nie będą pobierane także na odcinku Gdańsk - Toruń. Jest jednak jeden haczyk - bezpłatne przejazdy możliwe będą jedynie w wakacyjne weekendy, a dokładnie od godziny 12 w piątki do godziny 12 w poniedziałki. Weekendowe zniesienie opłat potrwa do pierwszego weekendu września.

Zlikwidowanie opłat na państwowych autostradach jest jednym z elementów ustawy z 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają również zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych. Obowiązuje on na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kierowca natknie się na pojazd, który porusza się ze znacznie mniejszą prędkością. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.