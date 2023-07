Droga ekspresowa i pułapka prędkości. Kiedy kierowca może jechać tylko 100 km/h?

Przepisy ruchu drogowego wyjaśniamy na stronie głównej gazeta.pl. Do dróg szybkiego ruchu zaliczamy drogi ekspresowe (S) i autostrady (A). Zwykle na tych pierwszych możemy jechać 120 km/h, a na drugich - aż 140 km/h. Zdarzają się jednak drogi ekspresowe, na których kierowca powinien jechać wolniej. Zawsze trzeba też pamiętać o patrzeniu na znaki. To one są najważniejsze i to na ich podstawie policjant wystawia mandat. Te od zeszłego roku są znacznie bardziej dotkliwe. Za prędkość można dostać nawet 2500 złotych mandatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kierująca przesadziła z prędkością. Jaguarem pędziła prawie 200 km/h

Mandaty za prędkość w Polsce

Wakacje to zawsze okres wzmożonych wyjazdów, warto więc przypomnieć najważniejsze zasady w ruchu drogowym. W 2023 r. policjanci korzystają z nowego zaostrzonego taryfikatora mandatów. Są w nim bardzo wysokie kwoty oraz sporo przedziałów. Tak prezentują się mandaty za prędkość w te wakacje:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31–40 km/h – mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

o 41–50 km/h – mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

o 61–70 km/h – mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

Nowe punkty karne. Zmiany już działają, ale zostały piętnaski i dwunastki [Lista]

Ograniczenia prędkości w Polsce. Ile można jechać?

Zawsze pamiętajcie o uważnej obserwacji drogi i patrzeniu na znaki. Są odcinki dróg szybkiego ruchu, na których wprowadzono niższe limity prędkości i to one są obowiązujące. Chwila nieuwagi może nas kosztować mandat. Tak wygląda rozpiska ograniczeń prędkości w Polsce:

teren zabudowany – 50 km/h

teren niezabudowany – 90 km/h

teren niezabudowany (droga dwujezdniowa) – 90 km/h

droga ekspresowa jednojezdniowa – 100 km/h

droga ekspresowa dwujezdniowa – 120 km/h

autostrada – 140 km/h

Ograniczenie prędkości na drodze ekspresowej do 80 km/h. O co chodzi?

Zdarza się też, że na pięknej i nowiutkiej drodze ekspresowej miniecie znak ograniczenia prędkości do 80 km/h. To nie błąd drogowców, a przydatny zabieg. W Polsce nie czeka się aż droga zostanie ukończona w stu procentach i oddaje się ją kierowcom wcześniej. To dobra wiadomość. Zamiast tłoczyć się i korkować na wąskich tymczasowych pasach, można jechać nową drogą zwykle właśnie 80 km/h. Korków wtedy nie ma, a trasa jest znacznie bardziej komfortowa. Może się wydawać, że droga jest gotowa, ale budowa drogi to nie tylko sama droga. Dookoła nowo oddanej trasy mogą się jeszcze toczyć prace wykończeniowe, niewidoczne dla oczu kierowców.