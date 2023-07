Droga S19. Zaczyna się coś dziać na północ od Białegostoku. "22 obiekty mostowe"

Droga S19 to część Via Carpatia

Via Carpatia to europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozrusza handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. W Polsce Via Carpatia w znacznej mierze będzie się pokrywać z drogą ekspresową S19. Więcej wiadomości o polskich drogach znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

S19 ma mieć aż 570 km

570-kilometrowa S19 to ekspresówka przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów, Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś. Politycy często nazywają ją "drogą życia" dla wschodniej Polski. Wcale więc nie dziwi, że drogowcy chwalą się każdym kolejnym oddanym odcinkiem, a kierowcy chętnie śledzą informacje o postępach prac.

S19. Sokółka Północ - Czarna Białostocka

Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przesłaliśmy dokumenty dotyczące przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Sokółka Północ i Czarna Białostocka. Jest to pierwszy z planowanych przetargów łączących realizowane już odcinki S19 po północnej stronie Białegostoku

- informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w oficjalnym komunikacie. Nowy odcinek ma się zaczynać od odcinka drogi S19 Kuźnica – Sokółka a kończyć się w rejonie miejscowości Czarna Białostocka. Mówimy o nowym fragmencie S19 o długości 24,1 km. Będzie to przedłużenie budowanej już S19 z Kuźnicy do Sokółki i umożliwi, poprzez obwodnice, wyprowadzenie ruchu drogowego z miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka.

S19. Sokółka Północ - Czarna Białostocka - co już wiemy?

GDDKiA zdradza już trochę szczegółów. S19 na tym odcinku będzie drogą o dwóch jezdniach, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Droga zostanie wykonana uwzględniając kategorię ruchu KR6 i nośność nawierzchni do 11,5 t/oś. Powstaną 22 obiekty mostowe, dziewięć z nich będzie pełniło funkcje przejść dla zwierząt, a dwa będą obiektami nad linią kolejową nr 6 i nr 57 oraz linią kolejową wąskotorową. Wykonanych zostanie także siedem przepustów umożliwiających migrację zwierząt małych i płazów.

Wykonawca wykona także budki lęgowe dla ptaków, czatownie dla orlika krzykliwego, budki rozrodcze dla nietoperzy, siedliska dla trzmieli i zapylaczy oraz nasadzenia zieleni. Na odcinku nie przewidziano żadnych Miejsc Obsługi Podróżnych. Kiedy kierowcy pojadą nowym odcinkiem S19? GDDKiA nie podaje jeszcze konkretnej daty.