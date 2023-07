Znasz te znaki drogowe? Ryzykujesz zatem nieprzestrzeganie nowych zasad ruchu...

O znakach drogowych, ale też i przepisach szerzej piszemy w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Znasz wszystkie znaki drogowe? To kontrowersyjne pytanie, które już tak kontrowersyjnego tła jednak nie ma. Bardzo często jest bowiem tak, że kierowcy zdający egzamin na prawo jazdy kilka tygodni temu, mają bardziej aktualną wiedzę na temat zasad ruchu drogowego od tych, którzy uprawnienia zdobyli powiedzmy dekadę temu. Są na bieżąco ze zmianami. Jak wyrównywać różnice? Akcjami edukacyjnymi m.in. w mediach.

Dziwne znaki drogowe. Jesteś w stanie je zinterpretować?

Funkcja edukacyjna jest kluczowa. W przypadku tego materiału należy jednak traktować ją z przymrużeniem oka. Ten materiał mimo wszystko jest raczej ciekawostkowy. Zwłaszcza że mówimy o znakach drogowych, które pojawiły się niedawno w Wielkiej Brytanii i które zostały przytoczone przez serwis Polskiobserwator.de. Jaką definicję mają poszczególne oznaczenia?

Żółty kwadrat z kółkiem wskazuje na awaryjną trasę objazdu dla ruchu na autostradzie i innych głównych drogach. W ten sposób zarządca drogi informuje o zablokowaniu drogi szybkiego ruchu. Wskazuje też drogę, w którą należy skręcić, aby objechać zator. W brytyjskim systemie znakowania spotykane są też inne tablice o tym samym znaczeniu. Czasami kółko może być wypełnione na czarno, a czasami zamienia się w trójkąt lub romb. Trójkąt z czerwoną obwódką i białym tłem pokazujący ciężarówkę przełamującą się na wybrzuszeniu drogi. Ten znak drogowy ostrzega o możliwości utknięcia pojazdu ciężarowego. Pojawia się przede wszystkim w okolicy przejazdów kolejowych lub mostów. Szczególnie w przypadku, w którym znajdują się one znacznie powyżej poziomu drogi. To może doprowadzić do sytuacji, w której dłuższa ciężarówka przejeżdżając przez obiekt, utknie uderzając o jego powierzchnię podwoziem. Kwadratowy znak z żółtą obwódką, zielonym tłem i literą R. Znak ten informuje kierowcę o tym, że w pobliżu znajduje się obwodnica miasta, ewentualnie że właśnie na taką obwodnicę wjeżdża.

Nie znasz brytyjskich znaków? Brytyjczycy też ich nie znają...

Nie znaliście tych znaków drogowych? W tym akurat przypadku całe szczęście nie musicie mieć większych kompleksów. Przynajmniej nie do momentu, w którym planujecie przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii. To raz. Dwa Brytyjczycy też ich nie znają i jasno pokazują to badania przeprowadzone przez tamtejsze władze. Aż 47 proc. znaków, o które pytali ankieterzy, nie została poprawnie zidentyfikowana. Szczególnie wysoki odsetek miały właśnie oznaczenia, o których pisaliśmy powyżej. I tak: