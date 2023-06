Finał sprawy szeryfa z arteona. Sprawca kolizji na S7 usłyszał prawomocny wyrok. "Obwiniony leciał na maksa, to i ja pójdę na maksa"

Mam nadzieję, że ten wyrok da do myślenia wszystkim agresywnym kierowcom. Przypomnę, co zrobił Jarosław W. w sierpniu 2022 roku. Jechał swoim volkswagenem arteonem trasą S7 od strony wybrzeża. Pomiędzy Ostródą a Olsztynkiem zdenerwował go kierowca seata, który jego zdaniem zbyt długo pozostawał na lewym pasie.

Po wyprzedzeniu tego auta zajechał mu drogę i gwałtownie zahamował. Kierowca seata stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ochronną barierę. W środku oprócz niego siedziała żona i 4-letni syn. Na szczęście całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerkę w samochodzie przypadkowego kierowcy.

Zachowanie ukaranego kierowcy to nie pojedyczny przypadek, ale standard na polskich drogach. Wielu kierowców uważa, że każdego, kto ich zdaniem popełnia błąd w czasie jazdy, należy przykładnie ukarać. Niestety tacy ludzie nie myślą, że konsekwencje ich nieodpowiedzialnego zachowania mogą być tragiczne.

Zauważył to również sędzia sądu odwoławczego, który w procesie II instancji podwyższył karę z z roku i dwóch miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów na trzy lata. Grzywna pozostała na takim samym poziomie. Sędzia Leszek Wojgienica podkreślił, że Jarosław W. stworzył swoim zachowaniem wielkie zagrożenie w ruchu drogowym i on sam nie chciałby spotkać takiego kierowcy na drodze. Niestety pewnie mija ich codziennie.

Uważam, że skoro obwiniony leciał na maksa, to i ja pójdę na maksa. I dostał maksymalny wymiar tego środka, bo to jest ten wymiar środka karnego, który otwiera nam oczy i mówi: zobacz, jakie niebezpieczeństwo stworzyłeś, kim jesteś dla innych uczestników ruchu drogowego, oni chcą się czuć bezpiecznie

- oznajmił sędzia.

Wyrok w sprawie "szeryfa z arteona". Sędzia nie miał litości

Kierowca seata był szczęśliwy z powodu tego wyroku. Powiedział: "cieszę się, że bandytyzm drogowy w Polsce wreszcie zaczyna być poważnie traktowany". To nie koniec problemów sprawcy groźnej kolizji na drodze ekspresowej S7.

Teraz czeka go kolejny proces, bo Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe oskarżyła go o narażenie bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu rodzinę z seata. To przestępstwo z art. 160 par. 1 kodeksu karnego zagrożone karą do trzech lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Pewnie coraz bardziej żałuje decyzji, którą podjął pod wpływem emocji.