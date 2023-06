Ile kosztuje OC na skuter? Rozstrzał cen jest potężny

Skutery o niedużych pojemnościach silnika mają kilka niezaprzeczalnych zalet. Po pierwsze, można je prowadzić wyłącznie z prawem jazdy kategorią B. Po drugie są niewielkie, więc idealnie nadają się do przemykania po zakorkowanych ulicach miast. Po trzecie, są łatwe w obsłudze, a po czwarte, są tanie... w zakupie i eksploatacji. Jednak wydatki nie kończą się tylko w salonie czy komisie. Jednoślady, nawet te o najmniejszej pojemności, zgodnie z polskimi przepisami trzeba też ubezpieczać. Co więcej, za brak polisy lub przerwę w ubezpieczeniu właścicielowi grożą nie małe kary.

REKLAMA

Jaka jest kara za brak OC skutera?

Mimo że w Polsce skutery to pojazdy ewidentnie sezonowe, to polskie przepisy obligują ich właścicieli do wykupienia całorocznej polisy. Zaniechanie tego obowiązku może sporo kosztować. Wszystko zależy od tego, jak długo skuter nie będzie miał wykupionej polisy:

do 3 dni - 230 zł od 1 stycznia i 240 zł od 1 lipca,

od 4 do 14 dni - 580 zł od 1 stycznia i 600 zł od 1 lipca,

powyżej 14 dni - 1160 zł od 1 stycznia i 1200 zł od 1 lipca.

Od czego zależy cena polisy na skuter?

Okazuje się, że choć w ustawie ściśle określono, w jakich przypadkach chronić ma nas polisa od odpowiedzialności cywilnej, to firmy kuszą właścicieli jednośladów różnymi dodatkami. Zwykle w cenie OC znajduje się tzw. mini assistance, które np. pokrywa koszt przewiezienia jednośladu do warsztatu po stłuczce, a czasem jest to pomoc w przypadku złapania gumy. A ile to wszystko kosztuje?

Oczywiście, tak jak w przypadku ubezpieczeń OC dla samochodów, na wysokość składki ma wpływ szereg czynników, takich jak:

wiek właściciela – im starszy, tym cena będzie niższa, zazwyczaj najmniej korzystne finansowo są polisy dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia,

doświadczenie kierowcy – im dłużej kierowca ma prawo jazdy, tym dla ubezpieczyciela staje się wiarygodniejszy, więc cena OC będzie się zmniejszać,

historia ubezpieczenia – kierowca, który już kilka lat ubezpieczał pojazd, zapłaci mniej niż ten, który dopiero rozpoczyna swoją historię z ubezpieczeniem,

miejsce zamieszkania właściciela motoroweru – więcej zapłacą mieszkańcy miast, bo to właśnie tutaj ryzyko spowodowania wypadku jest większe niż w przypadku wsi,

marka, model i wiek skutera.

Warto przy okazji wspomnieć, że nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe przy wyliczeniu składki na jednoślad, uwzględnią zniżki zdobyte za kierownicą samochodu. Mimo to zawsze warto próbować.

Ile kosztuje ubezpieczenie na skuter?

A teraz przechodzimy do twardych wyliczeń. W celu wykonania kalkulacji i porównania rozstrzału ofert, eksperci z CUK wybrali następujący pojazd i profil właściciela jednośladu:

Pojazd: Aprilia z 2015 o pojemności 50 cm3;

Kierowca: kobieta, lat 32, prawo jazdy od 2010 roku, zamieszkała w małej miejscowości, w ostatnim czasie ubezpieczała samochód w towarzystwie Allianz.

Kalkulacja cen polis CUK

Najtańsze OC na wspomniany skuter zaoferowała Benefia. Firma zaoferowała „gołe" OC za 181 złotych. To bardzo atrakcyjna oferta. Dla porównania najdroższy w tym zestawieniu Allianz wyliczył już składkę 554 zł. Tu jednak trzeba zaznaczyć, że w tej cenie zaoferowano też NNW i assistance. Z kolei ponad drugie tyle (1158 zł) trzeba było zapłacić za pełen pakiet: OC, AC, NNW i assistance. Tu trzeba jednak jasno zaznaczyć, że sporządzona kalkulacja, nie ma większego znaczenia przy określeniu, który ubezpieczyciel ma najniższe ceny dla kierowców jednośladów. Być może dla innego profilu kierowcy i skutera, ceny mogłyby wyglądać całkowicie inaczej.