Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio i Stelvio Quadrifoglio po liftingu w polskim cenniku

W polskich salonach dealerskich Alfy Romeo, rozpoczęło się przyjmowanie zamówień na Giulię i Stelvio w topowej wersji Quadrifoglio. Wersje te oznaczono kultowym już symbolem koniczyny, która od zawsze pojawiała się na samochodach wyścigowych włoskiej marki oraz topowych wariantach sportowych. W Polsce Giulia Quadrifoglio została wyceniona na 485 000 zł (model ten ma napęd RWD). Wyżej zawieszona nad ziemią oraz pojemniejsza Stelvio Quadrifoglio z napędem AWD Q4 kosztuje 526 000 zł. Więcej wiadomości na temat nowych samochodów znajdziesz na Gazeta.pl.

19-calowe oksydowane, 5-otworowe sportowe felgi aluminiowe w modelu Giulia i 21-calowe felgi dla Stelvio – są oferowane w standardzie. Za malowane na czerwono zaciski hamulcowe trzeba dopłacić 1600 zł. Jedyny bezpłatny kolor nadwozia to czerwony Rosso Alfa (niemetalizowany). Kolejne lakiery wymagają dopłaty: czerwony Rosso Etna - 15 000 zł, zielony Montreal Green - 10 600 zł, niebieski Blu Misano - 4400 zł, szary Grigio Vesuvio - 4400 zł, czarny Nero Vulcano - 4400 zł.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio i Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Fot. Alfa Romeo

Moc podniesiona o 10 koni mechanicznych

Doładowany benzynowy silnik 2.9 V6 został wzmocniony do 520 KM (+10 KM) i generuje 600 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Za przełożenie mocy na koła odpowiada 8-stopniowa skrzynia automatyczna. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 3,9 s w modelu Giulia, natomiast Stelvio z napędem Q4 pierwszą "setkę" osiąga w 3,8 s. Maksymalna prędkość Giulii to aż 308 km/h, a Stelvio rozpędza się do 285 km/h. Grzmiący układ wydechowy Akrapovich jest dostępny opcjonalnie zarówno do sedana, jak i SUV-a (cena 20 000 zł).

Alfa Romeo Giulia Q i Stelvio Q po liftingu mocniejsze o 10 KM

Pojazdy uzbrojono w samoblokujący mechaniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Rozwiązanie to znane z Giulii GTA pomaga poprawić prowadzenie i trakcję samochodu, optymalizując przenoszenie momentu obrotowego, zwiększając stabilność, zwinność i prędkość na zakrętach. Wyjątkowa dynamika jazdy jest wzorcowa w swojej klasie, dzięki doskonałemu rozkładowi masy, wyjątkowej zwinności i bezpośredniemu układowi kierowniczemu.

W konstrukcji aut zastosowano ultralekkie materiały, takie jak: aluminium w przypadku silnika i włókno węglowe w przypadku wału napędowego, pokrywy silnika, tylnego spojlera i bocznych, zewnętrznych listew progowych. W modelu Giulia, aktywna aerodynamika jest wzmocniona przez aerodynamiczny wysuwany dolny spoiler przedniego zderzaka wykonany z włókna węglowego. Dostępne w opcji powiększone tarcze hamulcowe ceramiczno-węglowe kosztują 35 000 zł.

Nowe matrycowe reflektory

Giulia i Stelvio Quadrifoglio mają odświeżony wygląd, a główną zmianą są matrycowe lampy przednie, charakterystyczne teraz dla całej gamy. Są to reflektory adaptacyjne z nową matrycą Full-LED, które automatycznie dostosowują wiązkę światła do sytuacji na drodze dla optymalnego oświetlenia w każdych warunkach. W Giulii można opcjonalnie wybrać dach z włókna węglowego za dopłatą 12 000 zł, a w Stelvio przeszklony dach, rozsuwany elektrycznie wyceniony na 7500 zł.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio po liftingu. Parę dobrych zmian i kilka braków

We wnętrzu panuje sportowy charakter. Głęboko wyprofilowane fotele pokryto czarną skórą lub ekskluzywnym połączeniem czarnej skóry i Alcantary (opcja płatna przy wyborze sportowych foteli Spacro wycenionych na 17 000 zł) oraz innowacyjnym wykończeniem zestawu wskaźników, tunelu środkowego i paneli drzwi z włókna węglowego z efektem 3D. Kierownica, obszyta skórą i Alcantarą, jest ozdobiona czarnymi szwami i wstawkami z włókna węglowego. Zestaw wskaźników jest teraz w pełni cyfrowy i ekranem o przekątnej 12,3".

Pakiet Asystent Kierowcy Plus kosztujący 7000 zł zawiera: system utrzymania pasa ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych, system ostrzegający o zmęczeniu kierowcy, system kontroli prędkości - Intelligent Speed Control, system asystenta ruchu na autostradzie - Highway Assist System (HAS), system asystenta ruchu w korku - Traffic Jam Assist, aktywny czujnik martwego pola. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.