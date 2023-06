Wymiana bezterminowego prawa jazdy. Nie decyduje rubryka 11, dlatego muszą wszyscy

Kiedy wymienić prawo jazdy?

Dokument prawa jazdy zawiera w sobie wiele informacji. Na odwrocie znajdziecie np. długą listę kategorii prawa jazdy. Jeśli któreś uprawnienia macie, to zobaczycie tam datę, od kiedy możecie prowadzić daną kategorię pojazdów. Z kolei w rubryce 11 znajduje się data, kiedy uprawnienia wygasają. Wtedy kierowca musi wymienić prawo jazdy.

Wymiana prawa jazdy - kto musi?

Kiedyś wymiana prawa jazdy dotyczyła kierowców, którzy mieli jakieś problemy zdrowotne. Najczęściej te związane ze wzrokiem. Taki kierowca dostawał prawo jazdy np. na pięć lat, a po ich upływie musiał jeszcze raz udać się do lekarza, a potem z orzeczeniem, że jest zdolny do prowadzenia pojazdów - udać się do urzędu. Oczywiście w przypadku standardowej procedury wymiany prawa jazdy nie ma mowy o ponownym egzaminie. Ani teoretycznym, ani praktycznym.

Większość kierowców otrzymywała jednak bezterminowe prawo jazdy. Teraz to się zmieniło. W Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Nigdy i nikomu. Wszyscy kierowcy dostają prawo jazdy terminowe. Zwykle na pięć, 10 lub 15 lat. 15 lat to najdłuższy możliwy okres. Skasowanie bezterminowych praw jazdy ma związek z wprowadzeniem przed laty nowego wzoru dokumentu. To też ogólnoeuropejski trend walki o bezpieczeństwo na drogach. Przy wymianie prawa jazdy trzeba pójść do lekarza. Jest więc szansa, że doktor wyłapie, że komuś pogorszył się stan zdrowie. Może wtedy wydać kolejne prawo jazdy na krócej albo wpisać do prawa jazdy konkretny kod, który nałoży na kierowcę konkretne obowiązki. Powszechny jest kod 01.06 - kierowca ma z nim uprawnienia do kierowania pojazdami, ale musi jeździć w okularach lub soczewkach. Wyjaśniamy to w oddzielnym materiale:

Wymiana bezterminowego prawa jazdy to obowiązek. Każdego

Brak daty w rubryce 11 nie oznacza jednak, że kierowcy z bezterminowym prawem jazdy mogą się niczym nie przejmować. Wszyscy kierowcy, mający bezterminowe prawo jazdy będą musieli je wymienić. Ma to związek z wprowadzeniem nowego wzoru prawa jazdy. Ten obowiązek dotknie wszystkich kierowców. Bez wyjątku. Kiedy trzeba będzie wymienić bezterminowe prawo jazdy? Kierowcy z dokumentem bez daty ważności uprawnień będą musieli się zgłosić do urzędu najwcześniej w 2028 roku. Najpóźniej takie prawo jazdy będzie można wymienić w 2033 roku. Nowe dokumenty wydawane są z 15-letnim okresem ważności. a to oznacza, że nikt nie będzie miał po 2033 roku bezterminowych praw jazdy.

Tu jednak bardzo duża zmiana, która kierowców bardzo ucieszy, a naszym zdaniem trochę przeczy temu, do czego dążą europejskie władze. W tym przypadku uprawnienia do kierowania pojazdami mamy bezterminowo, po upłynięciu ważności wymieniać trzeba będzie sam dokument. Przy wymianie bezterminowego prawa jazdy nie trzeba więc iść do lekarza. Prawo nie działa w końcu wstecz i nie można kierowcom odbierać uprawnień. Choć w 2028 roku do urzędów zaczną się stawiać już starsi kierowcy. Może warto byłoby ich przebadać? Unia ma takie plany, ale podchodzi do tematu z zupełnie innej strony, nie związanej z wymianą naszych bezterminowych praw jazdy. Więcej przeczytacie tutaj:

Wymiana prawa jazdy - ile to kosztuje?

Brak obowiązku wizyty u lekarza znacząco obniża koszt wymiany prawa jazdy. Aktualnie wymiana prawa jazdy kosztuje okrągłe 100 złotych. Niedawno skasowano opłatę ewidencyjną, w kieszeni kierowców zostaje więc... 50 groszy. Do wniosku o nowy dokument trzeba dołączyć aktualne zdjęcie. Jeśli go nie macie, to trzeba doliczyć koszt fotografii. Jeżeli przy wymianie dokumentu musicie przejść badanie lekarskie, to do listy wydatków trzeba jeszcze dopisać wizytę u lekarza. Ta kosztuje dokładnie 200 zł. 20 lipca 2014 w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia, które ustaliło sztywną cenę badania kierowców na poziomie dwustu złotych. To zawsze 200 złotych. Kierowcę z terminowym prawem jazdy cała operacja będzie kosztować więc 300 złotych (plus zdjęcie), a tego z bezterminowym - 100 złotych (plus zdjęcie).