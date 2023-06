BMW X1 M35i xDrive to najmocniejsza wersja niedużego, praktycznego SUV-a

Najnowsze wydanie X1 domyka ofertą najmniejszego SUV-a marki BMW. Podrasowany wygląd nadwozia natychmiast informuje, na jakie auto się patrzy. Wrażenie robi już widok tyłu, gdzie spod zderzaka wystają cztery okrągłe końcówki układu wydechowego, rozmieszczone po dwie na każdą stronę. Zderzaki w stylistyce M są znacznie bardziej rozbudowane, w kilku miejscach karoserii pojawiają się logotypy M, a dostępny pakiet czarnych elementów dekoracyjnych na nadwoziu dodaje charakteru. Uzupełnieniem całości są duże felgi (19" lub 20") i prześwitujące spod ramion obręczy czerwone zaciski układu hamulcowego. Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

To co najważniejsze w BMW X1 M35i xDrive znajduje się pod maską. Auto napędza czterocylindrowa jednostka M TwinPower Turbo osiągająca maksymalną moc 300 KM (w Ameryce i Azji moc wynosi 317 KM) i 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Napęd na cztery koła w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów o siedmiu przełożeniach, umożliwia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,4 s (317-konny wariant przyspiesza w 5,2 s). Producent informuje, że skrzynia odznacza się wysoką dynamiką przełączania biegów, a łopatki przy kierownicy umożliwiają spontaniczną ingerencję w zmianę przełożeń.

Prędkość maksymalna ograniczona jest elektronicznie do 250 km/h. Specjalny układ jezdny M, który po raz pierwszy w usportowionym modelu obejmuje również opcjonalny pływający układ hamulcowy M, a także inteligentny napęd na wszystkie koła BMW xDrive. Napęd jest wspomagany przez mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego. 4-tłoczkowe zaciski współpracują z nawiercanymi tarczami hamulcowymi o średnicy 385 mm z przodu i 300 mm z tyłu. Układ jezdny M zawiera obniżone o 15 mm zawieszenie w porównaniu z innymi wariantami BMW X1. Standard wyposażenia zawiera sportowy układ kierowniczy.

Sportowa stylistyka wnętrza

We wnętrzu nowe BMW X1 M35i xDrive oferuje w wyposażeniu standardowym zdecydowanie sportową atmosferę, której indywidualny urok można dodatkowo wzmocnić szeregiem ekskluzywnych opcji, takimi jak fotele sportowe M z podświetlanym logo M. Jednocześnie w kabinie zachowana została wysoka funkcjonalność. Oparcie kanapy dzieli się w proporcjach 40:20:40, ma regulację nachylenia i funkcję składania. Pojemność bagażnika można zwiększyć z 540 l do 1600 l.

Katowice w jednym rzędzie z Dubajem i Nowym Jorkiem. Byliśmy w salonie BMW nowej ery

Na zakrzywionym wyświetlaczu prezentowane są charakterystyczne wskazania M. W pełni cyfrowy zespół ekranów obejmuje wyświetlacz informacyjny o przekątnej 10,25" i wyświetlacz kontrolny o przekątnej 10,7". Ponadto prawie wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego oferowane w BMW X1 są również dostępne w X1 M35i xDrive. Co ciekawe, model ten jest jednym z pierwszych wyposażonych w nowy system BMW iDrive z funkcją "QuickSelect" i BMW Operating System 9.

BMW X1 M35i xDrive zadebiutuje na rynku w październiku 2023 r. w USA. W Europie pojawi się w sprzedaży od listopada 2023 roku. Cennik nie został jeszcze opublikowany. Samochód będzie produkowany wraz ze wszystkimi innymi wariantami BMW X1, w zakładach BMW Group w Ratyzbonie. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.